Rangers quieren deshacerse del “Gullit” Peña

A Pesar de su mala reputación con el alcohol, el mexicano tuvo su gran oportunidad de brillar en el futbol europeo. El Rangers es uno de los equipos más famosos de Escocia y una buena campaña lo habría colocado en otro equipo de mayor trascendencia.

Los europeos ya no quieren al mexicano, prefieren rescindir el contrato y no pagar el resto de su salario que ronda un millón de dólares por año. No les interesa perder su inversión.

Para ello han hablado con gente del Cruz Azul y el Necaxa, su último equipo, debido a que el Gullit salió de la Máquina por su alcoholismo, y de los Rayos por recaer en los excesos, a pesar de haber estado en rehabilitación.