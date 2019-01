Beatriz Gutiérrez Müller y el presidente Andrés Manuel López Obrador, presentaron la Estrategia Nacional de Lectura en Mocorito, Sinaloa

CIUDAD DE MÉXICO.- La lectura despierta la conciencia y la imaginación, nos invita a reflexionar, a sentir; nos hace gozar, nos hace recordar o llorar”, afirmó ayer la historiadora Beatriz Gutiérrez Müller, quien presentó, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Estrategia Nacional de Lectura en Mocorito, Sinaloa.

La escritora, esposa de López Obrador, destacó los beneficios para una sociedad cuando se cultiva el hábito de la lectura. “Puede darnos paz, es un vehículo para la paz: nadie que está leyendo está pegando, pateando o agrediendo a alguien. Lean, lean todo lo que puedan: poesía, cuento, ensayo, un periódico, el libro de texto, el libro que sea.

“Un libro es un compañero, un cómplice, puede ser un camino para ser mejores personas, mejores mexicanos. Vayan a las bibliotecas, aprendan, cultiven su interior”, destacó Gutiérrez Müller, quien reseñó parte de la época que hizo lucir la cultura desde Mocorito.

“Las glorias pasadas pueden ser glorias presentes. Así como hace 112 años, esta región de Évora puede volver al esplendor. Aquí hay un pasado deslumbrante y, como vestigio de ello, los edificios: la antigua misión jesuita, la hacienda de Nuestra Señora de las Angustias o Hacienda Pericos, como también se le conoce; la Casa de las Diligencias, la Escuela Benito Juárez, la Parroquia de la Inmaculada Concepción, el panteón Reforma y otros inmuebles. Los mexicanos, unos más que otros, eso sí también, están ávidos de conocer”, destacó.

“Estoy segura de que en Mocorito hay cientos, miles de lectores que, recobrando el orgullo por su lugar de origen, querrán saber más y más. Pero también estoy segura de que hay miles de lectores que no tienen manera de leer un libro; porque no hay o porque son caros o no se consiguen fácilmente”, añadió.

Por esta historia, prosiguió, eligió el presidente López Obrador a Mocorito como lugar de inicio de la Estrategia Nacional de Lectura.

Finalmente, pidió que nunca dejen de leer, “la suma de pequeñas acciones es lo que construye a una nación, la nuestra ha sido grande, gloriosa, envidiada, magnificente, eso está escrito, lean, somos lo que hemos vivido y los libros son las páginas que hemos escrito”.

Por su parte, el titular del Ejecutivo federal dijo que el lanzamiento de la estrategia en este lugar es un reconocimiento al desarrollo cultural que se generó a principios del siglo pasado, a pesar del control que ejercía en todo el país el régimen de Porfirio Díaz.

Al reconocer el trabajo literario y cultural de personajes como Enrique González Martínez en la revista Arte, que dio a conocer a Mocorito como la “Atenea de Sinaloa”, López Obrador recalcó que igual importancia tiene el bienestar material y espiritual por lo que es necesario revivir y reforzar los valores que caracterizan al pueblo de México. Una forma de hacerlo, dijo, es a través de la lectura.

“Estamos promoviendo la lectura porque necesitamos fortalecer valores culturales, morales, espirituales, no sólo de pan vive el hombre. Entonces son las dos cosas, mejorar las condiciones de vida y de trabajo y también fortalecer los valores, porque si no el programa, nuestra política, estaría coja, estaría nada más fincada en un solo pie y se requieren los dos, lo material y lo espiritual” destacó.

En seguida, el presidente comento que fue a propuesta de su esposa Beatriz Gutiérrez que se decidió lanzar desde este municipio la Estrategia Nacional de Lectura, luego de que la historiadora realizó una investigación sobre la vida literaria y cultural de Sinaloa de la época porfirista.

La Estrategia Nacional de Lectura tiene tres ejes fundamentales, describió: Generar en estudiantes de primaria y secundaria el hábito de leer por placer y acceder al conocimiento; utilizar al Fondo de Cultura Económica y a la Secretaría de Cultura como vehículos para llevar programas que incentiven la lectura; e impulsar, desde la coordinación de Comunicación Social del gobierno de la república una campaña nacional que buscará posicionar el acto de lectura como una habilidad extraordinaria que permita entender, sentir y pensar mucho más allá de lo inmediato.

Al final del acto, el presidente entregó a los asistentes siete ejemplares del libro Las caballerías de la Revolución, escrito por José C. Valadés.

“LEER NO ES ABURRIDO”

Por su parte, el gerente editorial encargado del despacho del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II, quien también participó en este acto, se pronunció en contra de hacer de la lectura algo aburrido o lanzar una campaña que obligue a la gente a leer.

El escritor consideró que una de las razones por las cuales las personas no leen en México radica en el alto costo para poder adquirir los volúmenes.

De ahí que se comprometió a trabajar para lograr precios accesibles y a contar con 130 librerías en todo el país.

“Reflexionemos, ¿por qué no leemos muchos de nosotros? No leemos porque el precio de los libros es muy caro, pues vamos a desbaratarlo, vamos a hacer libros baratísimos, vamos a regalar libros.Y no sólo eso. Vamos a forzar a que el conjunto de la industria editorial baje sus precios, coeditando con ellos, sustituyendo importaciones”, indicó.

“Lo podemos hacer, porque con la voluntad se hacen milagros y este país va a hacer milagros (…) Y … los libros van a entrar como las nuevas balas de un proceso liberador”, afirmó el novelista al sostener que la lectura no tiene por qué ser un acto aburrido, sino por el contrario, se trata de una diversión, de algo que se hace por placer.

“Tenemos que quitarnos el miedo al entrar a una librería, la librería es un lugar extraño donde entras, y: ‘Y usted qué quiere. Pues no sé, ver libros. ¿Cuáles? ¿Y cuánto dinero trae?’ No, la librería tiene que ser un libro para explorar, para hojear, para poderte sentar en el suelo, para que los niños correteen por dentro y hojeen, no pasa nada.

“Los libros no se mueren de tristeza si los hojeas, se ponen muy contentos. Tenemos que romper el miedo cultural. La educación media está creando vacunas contra la lectura. Tienes que leer siete libros esta semana. Tienes que hacer resúmenes. Y se producen lecturas de fotocopia, de un capítulo, libros mal leídos y, sobre todo, la sensación, que esa la tenemos que desterrar, de ‘leer es aburrido’”, concluyó el autor de novelas negras.

