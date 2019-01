De aprobarse las reformas al Artículo 19 Constitucional, que busca la prisión oficiosa para el robo de combustible, entre otros delitos, las víctimas de Tlahuelilpan deberían de estar en prisión o con un policía al pie de su cama, afirmó la diputada Dulce María Saudí Riancho.

“Si hubiese estado vigente esta reforma constitucional con la desgracia de Hidalgo, todos los que estaban allá, que se llevaron una cubetita o se llevaron un bidón o lo que sea, incluso los que no se llevaron nada, y los lesionados, estarían detenidos ahora, sujetos a proceso y con prisión oficiosa.

Eso quiere decir que, al pie de la cama del hospital, tendría que estar el agente policíaco que garantice que no iban a huir”, expresó la legisladora federal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Sauri Riancho participó en la reunión de trabajo que sostuvo la Tercera Comisión de la Permanente, en San Lázaro, con la secretaría de Energía, Rocío Nahle, y el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero, entre otros funcionarios.

Actualmente, en el Congreso de la Unión se analiza la minuta que convierte en delito grave el robo de combustible, la corrupción y otras conductas, por lo que los involucrados tendrían que recibir la prisión preventiva oficiosa y seguir así su proceso penal.

“¿Eso es lo que queremos? O queremos mejor analizar cómo hacemos que sea más eficaz la sanción a este delito. Tenemos que preguntarles a los ministerios públicos.

¿Qué están haciendo con esta obligación de la ley especial, y cómo están respondiendo los jueces que tienen la atribución de negar la solicitud de prisión preventiva oficiosa o de aceptarla?”, planteó Sauri Riancho ante legisladores y funcionarios.

Previamente, la titular de Energía afirmó que desde que ocurrieron los hechos de Tlahuelilpan, Hidalgo, el pasado 18 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha informado puntualmente, por lo que no se debía politizar el tema en la reunión de trabajo.

“Todos los días en la mañana el presidente da una rueda de prensa. Todos los días informa, no ha habido una opacidad. Todos los días ha informado cómo se han ido suscitando, incluso, en esta tragedia grandísima de Hidalgo, que yo no quisiera tocar porque no podemos politizar una desgracia y una tragedia de esa magnitud. Sin embargo, todos los días se informa”, dijo la funcionaria.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, comentó que no se debe medrar con la explosión de Tlahuelilpan, pero se deben presentar soluciones al robo de combustible.

“El país no quiere medrar con la tragedia, lo que quiere son soluciones, y lo que hemos visto aquí son estadísticas que no van con la realidad.

Decía don Jesús Reyes Heroles: hay dos tipos de políticos, los que explican y los que resuelven. Así como también hay tres tipos de mentiras: las pequeñas, las grandes y las estadísticas. Esperamos datos, esperamos soluciones”, dijo el panista.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior