Elisa Carrillo Cabrera, la mexicana que se desempeña como primera bailarina del Staatsballett Berlin, ganó el premio “Alma de la Danza”, otorgado por el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y los editores de la revista Ballet.

El consejo de redacción de la revista y el consejo creativo del premio, integrados por un grupo de profesionales de la danza en Rusia, reconocieron a la bailarina mexiquense por su labor de “promoción del patrimonio clásico en el mundo”.

“Cualquier premio es importante para los artistas. El ‘Alma de la Danza’ me lo otorga un país con tanta tradición, es la cuna de la danza clásica. Es un gran honor, soy la primera mexicana que recibe este reconocimiento, de hecho casi no hay extranjeros ganadores, así que es un gran orgullo para mí. Desde muy pequeña he visto y aprendido sobre el ballet ruso, pero fue hasta que llegué a Europa que tuve un acercamiento mayor con maestros y coreógrafos rusos porque en cada compañía hay grandes maestros enseñando. Son muchos años los que llevo relacionada con ese país, además mi esposo es ruso, tengo amigos allá, viajo mucho a ese país y he podido trabajar y emprender proyectos en Rusia”, explica la reconocida bailarina.

El premio “Alma de la Danza” fue creado en 1994 por el Ministerio de Cultura de la Federación Rusa y los editores de la revista Ballet.

Desde entonces el galardón ha reconocido a quienes con su trabajo o aportaciones contribuyen a difundir, a impulsar o a mejorar la danza, ya sean bailarines, promotores, coreógrafos, compositores, escenógrafos, maestros, directores artísticos o administrativos, productores, mecenas, patrocinadores y críticos.

Carrillo Cabrera recibirá el galardón en el Teatro Musical Académico de Moscú Stanislavski y Nemirovich-Danchenko el próximo martes 30 de abril, fecha en que se entrega cada año para celebrar el Día Internacional de la Danza.

El año pasado, Elisa Carrillo organizó a través de la Fundación que lleva su nombre el diplomado Pedagogía de la Danza Clásica.

Con ese proyecto, la bailarina trajo a nuestro país a siete expertos de la Academia Vagánova de Ballet Ruso y de la Academia Estatal de Coreografía de Moscú.

“Fue una experiencia maravillosa para los maestros rusos y para los mexicanos. En la Fundación tenemos la meta de continuar con este esfuerzo; también estamos trabajando en la segunda edición de Danzatlán. Mi meta siempre ha sido llevar a México proyectos de alta calidad”, asegura Elisa Carrillo Cabrera.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal