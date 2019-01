Con la obra dirigida por Hugo Arrevillaga, la actriz se permite explorar los sentimientos más oscuros ante el rompimiento amoroso

Original del francés, Pascal Rambert y la dirección de Hugo Arrevillaga, la obra Clausura del amor inicia su cuarta temporada con la participación de los actores Arcelia Ramírez y Antón Araiza, quienes a partir de dos monólogos se construye los más terrible y oscuro del rompimiento de una pareja. “Es un texto muy atemporal y al mismo tiempo contemporáneo. En cada diálogo va implícito lo inteligente, muy bien articulado, pero sobre todo, contiene lo profundo de cada uno de sus voces de estos personajes. Entonces en ese sentido, sí es un espejo muy nítido, muy cruel y desgarrador de cada desenamorado”, explica Arcelia Ramírez, una de las actrices más destacadas de México, quien ha logrado cimentar una carrera con paso firme lo mismo en el cine, la televisión o el teatro.

A partir de hoy este montaje se podrá ver en el Foro Bellescene, en que sus protagonistas se podrán ver “despiadadamente enajenados, que los lleva a un rompimiento amoroso en el que afloran todos los sentimientos más crueles y brutales que nada tienen que ver como cuando inicia el amor entre dos personas”, reiteró la protagonista de cintas como Así es la vida o Las razones del corazón.

Durante la entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), reiteró Arcelia Ramírez que “gracias a que el público se identifica con este drama de amor, por el que no hay persona joven o adulta que no le haya pasado, y cuyos hechos se conectan y se sacuden como espectadores. Es por demás un texto poderoso que bien raya en la fantasía, porque cada afectado habla alrededor de 40 minutos en escena sin interrupciones”.

Hizo énfasis en que Clausura del amor, “es el espejo de los desenamorados, cuando se te nubla la cabeza, tienes emociones encontradas y poderosas y que tienes que decir las cosas más difíciles del desamor, porque ya no vas a tener otra oportunidad, es como se ve a cada uno de ellos en escena”.

“Estoy muy contenta, porque reponemos la obra en un lugar muy íntimo y nos va a permitir estar más cerca del espectador. A ellos, les informamos que vamos a estar en una temporada corta, es importante que aprovechen estos días para venir a apreciar Clausura del amor”.

Luego de pisar el escenario de El Granero, el teatro Lucerna y el Xola, arriban al Foro Bellescene a partir del 26 de enero y hasta el 17 de marzo próximo.

Arcelia Ramírez, quien actualmente está en una teleserie desarrollando nuevo papel, no quiso pasar por alto el que el cineasta mexicano Alfonso Cuarón con Roma logró 10 nominaciones para el Oscar, entrega que ser realizará el próximo 24 de febrero, aseguró que: “Desde un principio se siente mucha felicidad, creo que Alfonso es un creador enormemente talentoso, un maestro, no me sorprendió, la verdad, lo veía a venir, pero ya verificado y escuchar 10 nominaciones, es un hecho que da mucha emoción.

“Todo el equipo de cine, son maravillosos. Desde Alfonso, Eugenio Caballero, Yalitza, Marina de Tavira, a quien Conozco desde siempre desde que inició su carrera, a quien quiero y admiro y he sido testigo de su crecimiento como actriz, su fuerza en el escenario, de su talento enorme. Creo que me siento muy orgullosa de haber sido testigo de toda su trayectoria, de lo que le está pasando en su carrera. Y bueno, Roma, es una historia hermosísima. Yalitza, es un ser muy bello e inteligente que supo ponerse en las manos de un director con las actitudes básicas de la actuación, la humildad, la generosidad, la relación, la confianza, no es fácil. Es más mérito del director, pero ella supo estar ahí, supo entender el personaje ponerse en sus zapatos, con las actitudes básicas de la actuación, lo supo hacer, me da mucho gusto por ella de lo que está viviendo”.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México