El Valencia no desiste. Lo va a intentar hasta el final. Chicharito es el delantero elegido y hasta el último minuto del mercado van a luchar por traerlo al club de Mestalla. De hecho, según ha podido saber MARCA Claro, el Valencia ya ha mandado la primera cifra importante para fichar al jugador mexicano.

El West Ham tiene encima de la mesa ocho millones de euros para dejar salir a su delantero. Desde el inicio de la negociación, el equipo inglés dejó muy claro que no iba a aceptar nunca una cesión del futbolista. Podía llegar a un préstamo con opción de compra obligatoria, pero nunca a una cesión clásica, que era lo que buscaba en un principio el Valencia. En plena negociación el Valencia ha dado el paso y ha ofrecido una cantidad que por el momento no es suficiente. El conjunto de la Premier puso precio al futbolista entre 12 y 14 millones, por lo que la primera oferta del Valencia no alcanza.

A esta oferta, insuficiente de partida, se une el interés del Mónaco, loco por fichar un delantero centro. El conjunto monegasco se ha interesado en el mexicano y está dispuesto a llegar a los doce millones de euros para ficharlo. El Valencia cuenta con la ventaja del jugador en la negociación. Desde el club de Mestalla están convencidos de que el futbolista está dispuesto a jugar en el Valencia y a rebajarse el sueldo para volver a La Liga. Faltan días para que se cierre el mercado y todo puede ocurrir, pero Alemany y Marcelino ya han decidido que esperarán hasta el último momento.

Con sólo tres delanteros en plantilla, la lesión de Gameiro ha sido menos importante de lo que parecía, el asturiano necesita un nuevo delantero para poder seguir con su sistema de dos delanteros fijos en el once.

Esta nota originalmente se publicó en Marca