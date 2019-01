Ana de la Reguera comentó la fotografía en la que Yalitza Aparicio posa para la revista Vanity Fair junto a figuras de Hollywood como Rami Malek, protagonista de “Bohemian Rhapsody”, pero sus palabras no fueron bien recibidas por los usuarios.

De la Reguera escribió: “Casual!”, y acompañó esta palabra con un emoji de carcajada.

De inmediato, los usuarios le llamaron envidiosa y se lanzaron a defender a Yalitza.

“Vieja envidiosa ya quisieras estar donde está, hasta yo quisiera, la verdad, envidiosa te hubieran puesto mejor cuando te bautizaron”. “Envidiosa, ¿y tú cuántas nominaciones al Oscar tienes?”.

“¿No te da envidia? Tú nunca lograste nada en Hollywood”. “Ana de la Reguera, no seas envidiosa. Yalitza Aparicio bien humilde y sencilla ha llegado hasta allá arriba donde la ves. Lugar donde no llegan las envidiosas como tú”, son algunos de los comentarios.

Seguidores de la actriz la defendieron y alegaron que se estaba entendiendo mal su comentario, pues ella maneja un humor especial.

“Weeeeey, relájense. Ana lo dijo en plan de: ‘no mames, junto a todos esos cabrones’. Si no la siguen, no entenderán su humor. “Me parece que no lo escribió con mala intención, dejen de poner comentarios en contextos diferentes para crear polémica”.

Ante el alboroto la actriz decidió borrar su comentario.

“Ya quitó su comentario malintencionado cargado de envidia”, escribió un cibernauta. Actrices como Salma Hayek han expresado su admiración a Yalitza a través de las redes sociales.

“Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. Felicidades Yalitza por tu merecida nominación ojalá que está vez tu si te lo lleves”, se lee.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal