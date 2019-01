Hay una actitud de participación de los mexicanos, no hay resistencia, al contrario hay cooperación y la misma gente es la que está denunciando las tomas clandestinas, afirmó el Presidente

CIUDAD DE MÉXICO.- “La acción del gobierno en el combate al robo de combustible es respaldada por la población, hay una actitud de participación de los mexicanos, no hay resistencia, al contrario hay cooperación y la misma gente es la que está denunciando las tomas clandestinas”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Refirió que antes los pobladores “no querían meterse por una serie de consideraciones, hacer denuncias, ahora están ayudando comunidades completas, esto pasó ayer en Hidalgo y sucede en otras partes”.

En su conferencia de prensa matutina, el mandatario dijo que en la mayoría de las gasolineras han mantenido un precio razonable del combustible de acuerdo al margen de utilidad que se tiene establecido en el mercado, “los distribuidores de combustible se han portado bien, en general, no se han aprovechado de la circunstancia, son muy pocos los que han mantenido elevados los precios”.

Griselda Triana, viuda del periodista Javier Valdez, exigió justicia para esclarecer el asesinato de su esposo, durante la conferencia matutina del Presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Ante el Presidente y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, Triana señaló: “A mí no me importa de qué organización vino la orden”, por lo que exigió que no se descarte ninguna línea de investigación en cuanto a la autoría intelectual.

“Exigimos verdad, exigimos justicia, exigimos castigo para los asesinos de Javier, los materiales, pero sobre todo los intelectuales”, dijo Triana esta mañana en Palacio Nacional.

Durante el juicio a Joaquín Guzmán Loera que se realiza en Nueva York, se reveló que Valdez fue asesinado por orden de los hijos de “El Chapo”.

