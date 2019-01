Reacciones en el mundo por crisis en Venezuela

Reino Unido apoya al líder opositor venezolano Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional democráticamente elegida del país sudamericano, dijo un portavoz de la primera ministra Theresa May el jueves, agregando que las elecciones presidenciales de 2018 no fueron libres ni justas.

“La elección presidencial de 2018 en Venezuela no fue libre ni justa, así que la base de poder del régimen es bastante fallida. Respaldamos por completo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente, con Juan Guaidó como su presidente”, afirmó el portavoz de May. “En relación a Estados Unidos, creemos que es totalmente inaceptable que Venezuela corte los lazos diplomáticos. La solución a esta crisis reside en la búsqueda de una solución pacífica y diplomática, no en las expulsiones”, agregó.

UE apoya Asamblea Nacional, evita apoyo directo a Guaidó

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, evitó el jueves hacer un reconocimiento explícito del líder opositor venezolano Juan Guaidó como el presidente interino del país sudamericano, e instó a realizar un proceso político que lleve a nuevas elecciones.

“Apoyamos a las fuerzas democráticas en el país”, dijo una portavoz de la Comisión durante una comparecencia de prensa habitual. Consultada sobre por qué el bloque no reconocía a Guaidó, la portavoz dijo: “Nuestra intención es centrarnos en los acontecimientos sobre el terreno en Venezuela (…), respaldamos a la Asamblea Nacional, quisiéramos un proceso político que lleve a elecciones”.

Macron aclama la “valentía” de los venezolanos

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aclamó la “valentía de centenas de miles de venezolanos que caminan por su libertad” frente a la “elección ilegítima de Nicolás Maduro” y aseguró que Europa apoya la “restauración de la democracia” en Venezuela.

No obstante, el mandatario francés no reconoció explícitamente al opositor Guaidó como presidente interino.

Bachelet pide solución política pacífica

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió en Davos una “solución política pacífica” en Venezuela después de que un líder opositor se autoproclamara el miércoles presidente interino del país.

“Esperamos que haya una solución política pacífica, en la cual haya un diálogo político que nos permita llegar a una respuesta que tenga que ser pacífica”, dijo Bachelet a la AFP en Davos, donde participa en el Foro Económico Mundial. Calificó la situación de “muy preocupante” y abogó por el diálogo para evitar “un desarrollo de muertos y heridos” en el país latinoamericano.

España dice que elecciones son la “única salida posible”

Las “elecciones” son la “única salida posible” para resolver la crisis en Venezuela tras la autoproclamación el miércoles del opositor Juan Guaidó como presidente interino, afirmó el ministro español de Exteriores, Josep Borrell.

“Tenemos que evitar que la cosa vaya a peor y eso exige sin duda un proceso de intervención para garantizar la única salida posible que son unas elecciones” dijo Borrell ante la prensa. “El escenario ha cambiado radicalmente. Hay muertos, ha habido una acción violenta. No podemos estar como estábamos antes de ayer”, explicó Borrell.