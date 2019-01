Sus hijos mayores mantienen acciones judiciales contra sus hermanos menores para tratar de anular el testamento del poeta

SANTIAGO DE CHILE.- El poeta chileno Nicanor Parra “sigue vivo” en medio de disputas familiares, homenajes, publicaciones y hasta rencillas literarias.

El ganador del Premio Cervantes 2011 murió el 23 de enero de 2018 en su casa santiaguina de La Reina y fue sepultado dos días después en el patio de su morada de Las Cruces, donde vivió largos años junto al mar.

Desde que Parra partió se han publicado seis libros sobre su vida y obra, entre ellas un perfil biográfico, una antología en portugués, un inventario de su archivo y reediciones de algunos de sus libros. Ayer se inauguró en la Biblioteca Nacional la muestra Nicanor Parra: 1914-2018, con facsímiles, fotos, y primeras ediciones de sus obras.

En tanto, sus hijos mayores, Catalina y Alberto, mantienen acciones judiciales contra sus hermanos menores Ana Francisca, Ricardo, Juan de Dios y Colombina para tratar de anular el testamento del poeta, por considerar que lo firmó cuando no estaba en sus cabales. Han logrado que las casas del poeta permanezcan selladas desde octubre.

Pleito con Zurita

Las controversias saltaron en últimos días al plano literario cuando el poeta Raúl Zurita habló mal de Nicanor en una entrevista con el diario La Tercera, en la que lo definió como “un tipo fregado, complejo, siempre hablando de sí mismo”, “mala persona” y que fue “juntista” (partidario de Pinochet).

Colombina montó en cólera y publicó en redes sociales una respuesta en la que le dice a Zurita: “Él te da 40 mil patadas con un solo artefacto (poema breve)”.

“Dices que eras amigo, yo te digo que no sé si tanto. Dices que te copiaba los poemas, yo te digo que nunca tanto. Dices que era juntista, yo te digo que estás muy equivocado”, agregó.

No porque me digas que soy dulce voy a pasar por alto que digas que mi padre estaba ido” y dispara: “Tú no quieres que Parra siga ahí entorpeciendo tu camino . Se te nota demasiado que Parra te estorba (…)”.

Zurita, ganador del Premio Nacional de Literatura (2000) y del Neruda (2016), replicó: “¿Sabes? Pensaba escribir una carta aclaratoria porque no me expresé bien (el periodista no tergiversó nada) y excusarme, pero después de leerte desistí. Lo dicho, dicho está”, aunque después se excusó.

“Te pido disculpas por haberme explicado mal (…) Como imagino que esto es un final, me despido de ti, ‘sweet’ Colombina, deseándote lo mejor en cada día y en cada segundo de tu vida”, escribió Raúl Zurita.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior