Digno de aplausos el gesto de la veracruzana Salma Hayek, la primera mexicana nominada al Oscar en el 2002. Envió un emotivo mensaje a Yalitza Aparicio, protagonista de “Roma” quien con su personaje “Cleo”, conmovió a miles de espectadores en el mundo bajo la dirección de Alfonso Cuarón.

Cabe recordar que fue con su papel de “Frida Kahlo”, que la veracruzana logró su nominación al Oscar como Mejor Actriz. Lamentablemente no lo ganó, pero dejó su nombre escrito en la Academia.

Y si hay algo más de lo que no cabe duda es que Salma se siente emocionada por la nominación de Yalitza en la misma categoría, pues contrario a otros que opinan que la originaria de Oaxaca “no actuó” en “Roma”, y no “merece” el título de actriz, le envió un mensaje de apoyo.

“En el 2002, me convertí en la primera actriz mexicana en obtener una nominación al Oscar en la categoría de Mejor actriz. Me emociona mucho saber que a partir de hoy no estoy sola. “Felicidades, Yalitza, por tú merecida nominación. Ojalá que esta vez tu sí te lo lleves”, escribió en su cuenta de Instagram Hayek junto a una foto donde aparecen ambas.

Al igual que Salma, todos a desbordar nuestro orgullo mexicano por Yalitza y las 10 nominaciones que recibió nuestra “Roma”.