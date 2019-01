El mandatario asegura que los sospechosos son señalados por actos de corrupción; SFP presentará en una semana un dictamen sobre el caso, afirma; se les acusa de desviar 348 mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que en Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron contratados tres personas que son relacionadas con actos de corrupción por lo que urgió a la Secretaría de la Función Pública (SFP) realizar un dictamen sobre este caso.

En conferencia, el titular del Ejecutivo federal explicó que los tres funcionarios de la empresa productiva del Estado declararon no tener ninguna relación con el desvío de recursos; sin embargo, se les investigará.

“Hay tres funcionarios que sin declararlos culpables estuvieron involucrados de una u otra manera en este proceso de la Estafa Maestra, por lo mismo, se les pidió información, entregaron notas informativas los tres argumentando que no tenían ellos responsabilidad”, dijo.

Esto, porque el pasado 22 de enero un medio de información a nivel nacional publicó que Miguel Ángel Lozada Aguilar, director de Pemex Producción y Exploración (Pemex-PEP, empresa productiva subsidiaria); Héctor Salvador Salgado Castro, subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Pemex-PEP; y Luis Galván Arcos, gerente de Operación y Control Financiero, Procesos Industriales y Logística, fueron parte del caso de corrupción más grande del país.

De acuerdo con la información presentada, los sospechosos firmaron seis convenios con universidades públicas del sureste del país que ascienden a más 348 millones de pesos, los cuales tuvieron como destino 17 empresas irregulares.

Así, López Obrador solicitó a la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, presentar en una semana un dictamen sobre estos casos y, con pruebas, determinar si son o no culpables del delito de corrupción.

“Que nos presente un dictamen (la SFP) para tener todos los elementos, no cometer una injusticia y al mismo tiempo no permitir impunidad y mantener como criterio que en el gobierno que represento no van ser contratados quienes tengan malos antecedentes”, aseveró.

Reiteró el presidente que trabajará para que en su administración no haya personas que estén relacionadas con actos de corrupción.

“No vamos a contratar a nadie que haya participado en este tipo de actos o que haya omitido denunciar actos de corrupción. En una semana se dará a conocer un dictamen”, dijo.

Además aclaró que, “poco a poco’ se va a limpiar de corrupcióna a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, y a todo el gobierno.

