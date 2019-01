Le legisladora denuncia que grupos criminales en Guerrero la intimidan por su activismo social; acusa que le han enviado cabezas de perros; critica que le nieguen medidas cautelares

CIUDAD DE MÉXICO.- La senadora Nestora Salgado denunció este jueves que hasta la fecha sigue recibiendo amenazas de muerte por parte de grupos criminales en Guerrero, incluso acompañados de cabezas de perros, para intimidarla por su labor de activista social, por lo que dijo que en precaución casi no se ha “parado” en la entidad por la que fue electa.

En el foro “Hacia una agenda de pacificación para Guerrero”, la excomandante de la Policía Comunitaria de Guerrero dijo que ha pedido medidas cautelares para ella y su hija, pero se le han negado.

“El hecho de que yo no me he parado mucho en Guerrero es porque precisamente, hasta esta fecha, sigo recibiendo amenazas de muerte, porque saben que yo hablo con verdades y hablo como lo habla el pueblo, yo no vengo con discursos escritos porque soy del pueblo y yo he denunciado lo que hemos vivido, por eso no se me permite andar en Guerrero; sin embargo, he pedido medidas cautelares y se me han negado, a mí se me han negado, ahora porque dicen que soy senadora cuando hay senadores que tienen las medidas cautelares, pero a Nestora las medidas cautelares se le niegan”, dijo la legisladora de Morena.

Frente a académicos, activistas, pobladores y víctimas en la entidad, y acompañada de su correligionario Félix Salgado Macedonio, urgió a citar en el Senado al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, para que presente un plan concreto para pacificar la entidad.

“Si ya tuvimos o cruzamos esa puerta, donde existe el miedo, sí señor, porque a mí me han amenazado mucho, pero si ya cruzamos la puerta, vamos a llegar al final, pero con hechos; citemos a los gobernadores, hagamos una mesa de trabajo donde se le cite a Astudillo, por ejemplo”, dijo.

Expuso que la situación en Guerrero vive hoy una guerra entre grupos armados comunitarios armados, cárteles y cuerpos de seguridad; también con el robo de huachicol.

“Tuvimos un problema hace poquito en El Ocotito; llevaban gasolina robada, armas de grueso calibre: se le habló a Olga Sánchez, se le habló a Durazo para que resolvieran el problema. Mandaron al MP, llegó el MP y solamente se querían llevar la gasolina y no se llevaban ni a los detenidos ni a las armas, entonces quién nos da respuesta”, dijo.

Al término del foro, la senadora dijo a Grupo Imagen que volverá a pedir medidas cautelares a este gobierno, y detalló que las amenazas de muertes las recibe vía telefónica, correos e incluso con animales muertos que le son entregados en su casa.

