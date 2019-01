Morena en el Senado de la República alistó una agenda de 15 temas para impulsar el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero, entre los que prevé regular el uso recreativo de la mariguana, endurecer delitos por robo de combustibles y regular las comisiones de los bancos, entre otros.

En conferencia de prensa, dijo que aun cuando personas señaladas por “huachicol” se amparen en el Poder Judicial para no ser detenidos, como el general Eduardo León Trauwitz, Morena impulsará las herramientas jurídicas para que no haya impunidad, como la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en materia de Hidrocarburos.

“Nos parece que el hecho de que algunos están obteniendo amparos para no ser detenidos no evitará que sean investigados por distintos delitos, me parece que es parte fundamental lo que el presidente (López Obrador) está haciendo (contra el robo de combustibles) y nosotros actuaremos en consecuencia para dotarle de instrumentos jurídicos correctos para enfrentar estos problemas”, aseguró Ricardo Monreal, líder de la bancada.

Aun cuando la prioridad de Morena es aprobar la Guardia Nacional, se buscarán también aprobar la Ley de Confianza Ciudadana, modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales Relativo a la flagrancia en la comisión de delitos, reformas en materia de encubrimiento y reformas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

También reformas a la Ley Federal de Delitos Electorales, al Código Agrario, a la Ley del ISSSTE, sobre Comisiones Bancarias y el uso recreativo de la Cannabis que presentó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en su paso por el Senado.

“Hay interés de que el tema del uso recreativo de la mariguana sin ser penalizado o la despenalización del uso de la mariguana se pueda aprobar en este periodo ordinario, estamos buscando a todos los grupos parlamentarios en toda la agenda para ver dónde podemos ir acompañados por ellos”, explicó.

Entre otras reformas por las que va Morena en el Senado se perfilan regulaciones a los call center, combate a empresas fantasma y la reducción de prerrogativas.

