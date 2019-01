Glenn Close , nominada al Oscar como Mejor Actriz nació el 19 de marzo de 1947, en Greenwich, Connecticut, es una experimentada actriz a quien si no recuerdas por el poderoso discurso que dio hace unas semanas en la ceremonia de premiación de los Golden Globes (que ganó por Mejor Actriz de Drama, y que volvió a ganar también en los Critics’ Choice Awards en un empate con Lady Gaga), seguro que sí ubicas porque su carrera se compone de numerosas cintas entre las que destacan 101 dalmatas, (sí, ella daba vida a la odiosa Cruela De Vil!), Las mujeres perfectas, Atracción fatal, La casa de los espíritus (junto a Meryl Streep); y muchas otras cintas, que si bien no le han dado el premio de La academia de ciencias y artes cinematográficas al que ahora está nominada, sí le otorgan el reconocimiento de los críticos del séptimo arte.

Close es una actriz de cine, teatro y televisión y ocasionalmente también es cantante. Es considerada como una de las mejores actrices de su generación. Durante su infancia vivió en una granja, es hija de Bettine Moore y de un médico llamado William T. Close. Creció en Connecticut y en el Congo Belga, país en donde su padre ejercía su profesión.

Realizó sus estudios en Suiza, cantó en un grupo folk llamado Up With People, y se instruyó en interpretación en el College of William and Mary, dirigida por Hal Prince. Así que como puedes ver, esta candidata al Oscar tiene todas las tablas de una gran actriz.

La protagonista de The Wife comenzó su carrera profesional en 1974 a la edad de 27 años, fue contratada por una temporada para hacer tres obras en el Teatro Helen Hayes, una de esas obras fue Love for Love, dirigida por Hal Prince, y su primer trabajo cinematográfico fue en 1982 a los 35 años.

The Wife

Te dejamos la sinópsis y el tráiler con el que Close se ha ganado la nominación, The Wife nos cuenta la historia de Joan, quien lleva 40 años casada con Joe, un escritor prestigioso. Joan ha sacrificado sus sueños en pos de la supervivencia de su matrimonio, pero, cuando a Joe van a concederle el premio Nobel, Joan no puede soportarlo más y altera el orden de las cosas.

Otros premios y trabajos:

Glenn dio vida a Leonor de Aquitania en 2003, en El león en invierno. Además, ganó un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores. En 2005, protagonizó la serie dramática The Shield. Luego en el 2007, protagonizó la serie de drama de FX Damages, un papel que le valió un Globo de Oro y dos premios Emmy.

Regresó a Broadway en noviembre de 2014, en A Delicate Balance de Edward Albee. Su historial de películas incluye otras como Jagged Edge (1985), Hamlet (1990), El misterio Von Bulow (1990), 101 dálmatas (1996), Mars Attacks! (1996), Paradise Road (1997), Air Force One (1997), La fortuna de Cookie (1999), Nueve vidas (2005) y Guardianes de la Galaxia (2014).

¿Quiénes son las nominadas a Mejor Actriz?

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Olivia Colman, The Favourite

Lady Gaga, A Star is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?

Esta nota originalmente se publicó en Milenio​

