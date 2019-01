El alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz Frías, dijo desconocer las causas por las que estaba ahí su sobrino; responsabilizó a las redes sociales de la convocatoria que reunió a cientos de personas en la toma clandestina

TLAHUELILPAN.- Entre las víctimas mortales de la explosión de la toma clandestina en la comunidad de San Primitivo, Tlahuelilpan fue identificado un sobrino del presidente municipal, Juan Pedro Cruz Frías.

Esto se dio a conocer en una improvisada conferencia de prensa que el edil llevó a cabo la mañana de este martes, donde consideró que un factor para que la tragedia haya llegado a una magnitud de 94 muertos y 49 hospitalizados graves fue las redes sociales, donde se difundió el derrame de combustible que atrajo a cientos de personas al sitio.

“Las redes sociales fueron las que aglomeraron a toda esa gente. A muchos los conocía yo, eran mis amigos, tan es así que yo perdí un sobrino”, afirmó.

El edil dijo desconocer qué hacía su pariente en el sitio de la toma clandestina, pues dijo que “no he podido platicar con mi primo”. Sin embargo, dijo que su familia es gente de trabajo, dedicada al campo.

“Vengo de familia campesina, mi abuelo tuvo necesidad de buscar otros horizontes y llegó a Tlahuelilpan en 1950, dejó como descendencia una familia campesina. Mi sobrino estaba dedicado a las labores del campo, su padre a eso se dedica. Me preguntan cómo llego ahí, no he podido platicar con mi primo, quiero pensar que por las redes sociales”, expuso.

El alcalde de Tlahuelilpan dijo hablar a nombre de los pobladores del municipio, quienes –afirmó- se encuentran ofendidos por “cómo nos ha tratado la sociedad, nos sentimos ofendidos de cómo nos está tratando el pueblo mexicano”, en relación a que se les identifique como pueblo “huachicolero”, así como a la difusión del testimonio de una mujer que exigió una indemnización de 10 millones de pesos.

“No queremos indemnización, queremos respeto a nuestro dolor”, indicó.

Cruz frías acusó a Pemex de que cada una de las fugas que se les ha reportado “no las sella, ignoro por qué, pero me están provocando este tipo de situaciones”.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior