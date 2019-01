Paco Ignacio Taibo II le llamó fusión a la incorporación de la red de librerías Educal y la Dirección General de Publicaciones al Fondo de Cultura Económica (FCE), en ningún momento aludió a un instituto del libro, incluso cuando se le reiteró la pregunta de si será siempre fusión, él reviró: “No me preguntes lo que no sé, los caminos legales de los dos procedimientos son diferentes, uno es una empresa y tiene que recibir tratamiento de empresa y está quebrada —dijo refiriéndose a Educal—, la otra es una institución que es relativamente sencilla: la transmisión de Secretaría a Secretaría, señaló al referirse a Publicaciones que dejaría Cultura para pasar a Educación Pública.

El escritor dijo en entrevista que no importa que haya varias secretarías, “el Fondo será el unificador y estaremos con la estructura de SEP, Educal y Publicaciones pasan al Fondo y el Fondo depende de la Secretaría de Educación Pública”.

Luego de su primer encuentro con la prensa tras asumir como gerente editorial, encargado del despacho de la dirección general, el autor de Pancho Villa y Ernesto Guevara, también conocido como el Che dijo que la clave está en dejar que la fusión recorra sus caminos, “que los departamentos jurídicos de Cultura y de Secretaría de Educación Pública planifiquen, y simultáneamente Hacienda interviene en el proceso por la quiebra de Educal, que está técnicamente quebrada. Deja que camine, mientras tanto estamos actuando en sincronía y en coordinación como si la fusión existiera, si no existiera no importa, somos tres instituciones del sector libro actuando juntos, ya, desde hace tres días”.

En el encuentro, celebrado en la sede oficial del Fondo de Cultura Económica para hacer la presentación del nuevo proyecto editorial que forma parte de las actividades iniciales de la nueva administración del Fondo, Paco Taibo se hizo acompañar de casi todo su equipo que, dijo, “se divide en el sector de los viejos y en el sector de los jóvenes”. Allí señaló que no tiene un plan integral para 2019, pero planteó algunos de los cambios y modificaciones que comenzaron a llevar a cabo las tres instituciones que él coordinará.

Entre las acciones estará lanzar la colección Vientos del pueblo, con libros de entre 12 y 48 páginas, ilustrados, con grapa, y libros de 70 páginas destinadas a públicos muy populares; e incorporar la literatura a la Colección Popular del FCE. “Vamos a preservar lo mejor de las tradiciones del Fondo de Cultura, hay ciertas colecciones que ganaron su derecho, la colección naranja de economía, la colección negra, los breviarios, la Colección Popular, a algunas de ellas les vamos a dar algunos virajes. Los breviarios serán breves y en la colección Popular vamos a introducir literatura. Por qué no están los libros para jóvenes. ¡Basta!, va a llegar la mejor ciencia ficción del planeta a la Colección Popular”, indicó el narrador.

Vivo al día. Modificar, transformar, unificar y fusionar fueron algunos de los términos más usados por Taibo en su primer encuentro con la prensa, citó al Che Guevara; al señalar que las ideas se combaten con ideas, Paco Taibo agregó: “Ni censuras ni exclusiones. Los gustos editoriales de este nuevo Fondo van a estar marcadas por mis locuras y las locuras del equipo que llega, pero no vamos a excluir a nadie”. También agregó que vive de sus derechos de autor, “no vine a hacer negocios al Fondo de Cultura… Soy frugal, soy espartano, soy franciscano y lo voy a seguir siendo”.

En entrevista, el escritor que asume como encargado de despacho de la Dirección General porque aún no aprueban en la Cámara de Diputados la reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales para que él, en su calidad de español naturalizado mexicano, pueda asumir el cargo, aseguró que no se ha planteado etapas para estos pasos que está pensando. “No, vivo al día”, y tampoco le interesa imponerse una fecha para la fusión total.

“Lo que sí sé es que en sólo 48 horas hemos logrado hacer un rediseño del programa editorial para el primer mes, ya creo que es una victoria. Hoy hice tres contrataciones telefónicas de libros que me importaba mucho que se vinieran al Fondo, pero hay que formalizarlas, ver contratos. Hoy organizamos los mecanismos para la conversación a cielo abierto con los lectores desde la Rosario Castellanos porque yo tenía dos compromisos: uno era con los medios, era obvio… pero hay que hablarlo con la gente, la gente nos está presione y presione, nos dice ‘¿cuándo libros, qué sale, cuándo libros baratos?’, entonces voy a dar todas las explicaciones, y además abierto, todo el que quiera hacer preguntas bienvenido”. Anoche se dio esa charla vía streaming.

El autor de novela históricas, de una serie de novelas policíacas protagonizadas por Héctor Belascóaran Shayne e impulsor de la Brigada Para Leer en Libertad aseguró que no van a imprimir por imprimir ni a reimprimir por reimprimir. “La venta no es el Dios, la venta es el indicador que tenemos para saber cómo sintoniza un libro con los lectores, pero si tus precios son equivocados, son un mal indicador, entonces tenemos que trabajar con mucha cautela, no dejándonos guiar sólo por los mecanismos de la venta, pero al mismo tiempo tomándolos como el único indicador que tenemos en las manos”.

Se propone trabajar al 100% con Impresora y Encuadernadora Progreso S.A de C.V (IEPSA), se plantea tener 120 o más librerías unificadas bajo el sello Fondo-Educal, librerías saneadas, reorganizadas, pensadas cada una de acuerdo al lugar en que está ubicada y convertirlas en focos de expansión.

Además quiere utilizar los Librosbuses de Educal para convertirlos en verdaderos espacios de difusión y distribución, “pretendemos llegar a la última ranchería de este país. La política editorial la pretendemos ajustar a esta idea”.

Dentro de su plan inicial está empezar redes paralelas de distribución, llevar los libros a ferias, a la calle, a tianguis del libro para “romper los prejuicios culturales”. Aseguró: “Lo vamos a hacer o nos vamos a morir en el intento”.

Taibo II añadió que él y su equipo van a militar en la cultura, “no vamos a funcionar como funcionarios tradicionales”. Además han suprimido todo tipo de gastos inútiles, incluso señaló que habrá un sólo stand FCE-Educal-Dirección General de Publicaciones en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Revisarán caso por caso cada una de las filiales, pues el año pasado tuvieron perdidas por un millón 300 mil dólares, y dos de ellas, Venezuela y Brasil, están cerradas. Expresó también que los comités editoriales ya no existen, desaparecieron cuando desapareció la anterior administración, y ellos crearán grupos de asesoría por sector.

Su misión primordial es llevar los libros a todo el país con libros muy baratos, hacer coediciones con instituciones académicas y con editoriales privadas. “Tenemos que abastecer la red de librerías, luego tenemos que vincularnos al gran programa de fomento a la lectura que se va a lanzar a nivel nacional e interactuar con las misiones culturales”.

Operaciones regionales. Como una de sus consignas siempre ha sido no destruir un sólo libro, pondrán a la venta todos los libros que Educal y el Fondo tienen en bodegas inmensas que podrían llegar a 5 millones de libros, los pondrán a la venta a peso de producción más un peso. “No vamos a destruir jamás un libro, ni siquiera los más abominables”, señaló el narrador.

Paco Ignacio Taibo II dijo que tiene grandes esperanzas en el Fomento a la lectura; trabajarán no sólo en las 4 mil salas de fomento a la lectura de la Dirección General de Publicaciones, pues, señaló, hay muchos más libro clubes, pero hay que coordinarlos, ligarlos, darles libros, discutir con ellos. “Vamos a empezar a hacer operaciones regionales, vamos a hacer una en Sinaloa, una en Mérida, una en Guerrero-Iguala-Tixtla, y otra en Tepic el próximo mes para ver si les están llegando libros y si los libros que les mandamos son los que quieren leer”.

Esas operaciones regionales no tendrán oficinas.

“No vamos a crear un cargo burocrático, vamos a ‘desrentar’ dónde podamos. Hay cosas raras que alguno de estos días van a aparecer y que se divertirán mucho contándolas”, expresó.

Negó también que la Dirección General de Bibliotecas pase al Fondo de Cultura, “Bibliotecas es independiente pero estamos en sintonía con el nuevo director de Bibliotecas, con Marx Arriaga”. También negó que vayan a desaparecer el programa Tierra Adentro, “la vamos a potenciar”, reviró emocionado el escritor que antes de despedir a la prensa la llevó a un recorrido por la oficina del Director General, que es inmensa y ostentosa, y además con una hermosa vista.

“Creí que era fácil; iluso de mí, no es fácil, el aparato del Estado mexicano es un monstruo concebido por monstruos para hacer monstruosidades”, finalizó el funcionario que, afirmó, no dirigirá el FCE desde una oficina.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal