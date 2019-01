La compañía permite realizar peticiones públicas en EU para presionar a los políticos

Los adolescentes están enganchados a Instagram. También se sienten atraídos por aplicaciones como TikTok o Youtube. Pero Facebook no está entre sus prioridades. La compañía de Mark Zuckerberg quiere que esto cambie. Para llamar su atención, prepara desde hace meses una plataforma de memes y vídeos cortos divertidos llamada LOL —acrónimo en inglés que significa laughing out loud (reírse en voz alta)—, según informa el portal especializado en tecnología TechCrunch.

Un grupo de 100 estudiantes de secundaria de Estados Unidos ya ha probado la plataforma con el consentimiento de sus padres. “Estamos realizando una prueba a pequeña escala y el concepto se encuentra en las primeras etapas en este momento”, ha afirmado un portavoz de Facebook al mismo medio. En esta nueva sección, la compañía utiliza contenido extraído de las principales páginas de memes de la red social.

La nueva plataforma se divide en varias categorías. “Animales”, “bromas”, “salvaje”, “colegio” o “famosos” son algunas de ellas. En una de las capturas de pantalla de LOL obtenidas por TechCrunch, se muestra la categoría “diarias” con diferentes vídeos. La miniatura de uno de ellos, que muestra a un chico en bicicleta, lleva el título “Mira mamá, sin manos”. Debajo de cada meme o vídeo hay tres botones con los que los jóvenes pueden reaccionar a los mismos: uno para indicar que les ha parecido “divertido”;otro, “bien”; y el último,”no divertido”. Además de valorar las publicaciones, los usuarios también pueden compartirlas.

Los jóvenes que están probando la plataforma cuentan con LOL en vez de la pestaña de vídeos Facebook Watch, la sección dentro de la red social dedicada exclusivamente a la producción audiovisual. No obstante, la compañía asegura que no pretende implementar LOL dentro de Facebook Watch. El equipo aún no tiene claro si la plataforma se convertirá en una característica separada en Facebook o en una aplicación diferente.

Los adolescentes cada vez comparten y consumen más historias efímeras tanto en Instagram como en plataformas de vídeos como TikTok. Además, la mayoría de jóvenes descubren memes en Reddit, Twitter, e Instagram y los intercambian por mensajes privados, según afirma TechCrunch. Facebook considera que recopilar los memes más divertidos y concentrarlos en una misma pestaña podría atraer a los usuarios que buscan entretenimiento.

Pero las fuentes de TechCrunch que han probado la plataforma tienen la sensación de que la compañía no parece del todo natural y trata de hacerse pasar por una red social joven y a la última. Facebook aún tiene que mejorar la plataforma si quiere atraer al público joven. El contenido que actualmente se publica en LOL, según el mismo medio, a veces tiene semanas de antigüedad. Por lo tanto, es muy probable que los adolescentes acostumbrados a consumir memes ya los hayan visto antes.

Peticiones públicas para presionar a políticos

Además de intentar captar la atención de los más jóvenes, Facebook también trabaja en nuevas funciones para el resto de sus usuarios. La compañía quiere que los internautas puedan realizar y apoyar peticiones populares para impulsar acciones colectivas y cambios en su barrio o ciudad. La nueva función Community Actions,muy similar a la plataforma Change.org, estará disponible próximamente en Estados Unidos, según TechCrunch.

Cualquier usuario puede agregar un título, una descripción y una imagen a su petición y etiquetar en la misma a las organizaciones o autoridades pertinentes. El objetivo es que la demanda pueda contar con el apoyo de diferentes internautas, volverse viral e instar a los políticos a adoptar ciertas medidas apoyadas por la comunidad.“La acción comunitaria es otra forma en que las personas pueden abogar por cambios en sus comunidades y asociarse con los funcionarios electos y las agencias gubernamentales para encontrar soluciones”, ha explicado un portavoz de Facebook al medio tecnológico.

Esta nota originalmente se publicó en El País