José Ángel Gurría, secretaria general de la OCDE, dijo que la explosión de la toma clandestina a un ducto de Pemex que ha dejado, al momento, 94 muertos, no es ‘atribuible’ a este gobierno

DAVOS.- La explosión de un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, en el que al momento han muerto 94 personas, es una “tragedia lamentabilísima” y “no atribuible a este gobierno”, declaró hoy en el marco del Foro Económico Mundial el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), José Ángel Gurría.

Durante la jornada inaugural del Foro de Davos, Gurría consideró que el hecho es “una expresión, entre otras cosas, de algo que ya estaba sucediendo, que no es atribuible a este gobierno, y que ya se había reconocido que le costaba a Pemex inclusive miles de millones de dólares”, dijo.

“Hubo desabasto, por cierto, no es culpable de la explosión ni los muertos, no fue producto de la otra decisión, son dos cosas diferentes. El gobierno estaba tratando de abordar el tema del famoso huachicoleo y luego hubo un incidente que coincidió y entonces vino la explosión y se murió tanta gente, una tragedia”, comentó el secretario general de la OCDE.

Sobre el huachicoleo, Gurría comentó que “estamos hablando de una industria del robo de gasolina, no de incidentes en donde alguien le hacía un agujero a un ducto y llenaba unos tanques, no, no, estamos hablando de una industria” subrayó el ex alto funcionario mexicano.

Para Gurría el problema del “huachicoleo” debe abordarse sistemáticamente con tecnología para identificar a “las mafias” que han convertido este delito en una industria.

“Lo que sucedió es una tragedia, es producto parte de la desesperación, parte de la pobreza, y parte de esta sensación de impunidad, que en un momento dado se ha generado respecto de que uno puede hacer cosas indebidas sin que tenga finalmente ninguna consecuencia”, concluyó.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior