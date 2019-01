Entre las compañías que han ‘abandonado’ el mercado bursátil mexicano se encuentran nombres como Telmex, Grupo Modelo, Grupo Martí y, próximamente, Rassini

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) promueve desde hace años que más empresas acudan al mercado para financiarse. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, el número de empresas que cotizan incluso se ha reducido.

En los últimos 20 años, la cantidad de compañías listadas en el mercado de capitales de la BMV pasó de 195 a 145, un descenso de 26%.

“Hay diversos factores para la salida de las empresas. Varias se han salido porque han sido vendidas, a otras no les ha ido muy bien y tuvieron problemas financieros y quebraron, y en otros casos los accionistas mayoritarios decidieron recomprar esas acciones, debido a que consideran que no es necesario seguir en Bolsa, porque ya cuentan con el capital que requieren”, explica Gerardo Copca, director de Análisis en Metanálisis.

En este último caso se encuentra Rassini, que recientemente anunció que se deslistará del mercado. Otras de las empresas que se salieron por un motivo similar fueron Telmex —que en 2012 fue deslistada por América Móvil, para lograr eficiencias en la integración de reportes financieros y costos administrativos— y La Moderna —que en 2010 consideró que ya no le era atractivo cotizar—.

Entre las compañías que abandonaron la Bolsa después de una adquisición, se encuentran Grupo Modelo, que fue comprada por AB InBev en 2013; Grupo Azucarero Mexicano, que fusionó su negocio azucarero con Grupo Embotelladoras Unidas (Geupec) en mayo de 2011; y Unefón, que se fusionó con Iusacell en 2007, y más tarde ambas firmas fueron adquiridas por AT&T en 2014. Y entre las que quebraron, están la textilera Hilasal, la aerolínea Mexicana de Aviación y Casa Saba.

Poco atractivo

En México existen más de 4 millones de empresas, pero apenas el 0.2% (7,200 firmas) se consideran grandes, de acuerdo con datos del Inegi. De esas compañías, solo 2% están en Bolsa, y es que la mayoría prefiere no salir al mercado, ya sea porque no necesita el capital o porque “probablemente no les guste tener toda su información abierta”, dice Copca.

Coppel, Cinepolis, VivaAerobus, Interjet, SuKarne y Casa Ley son algunas de las grandes empresas mexicanas que no han emitido acciones.

Según José-Oriol Bosch, director general de BMV, la exigencia de mayor transparencia y de contar con un gobierno corporativo son las mayores barreras para que las empresas decidan dejar de ser familiares y salir a Bolsa.

Otro problema es el desconocimiento de los beneficios que ofrece el mercado, asegura Bosch, quien insiste en que la Bolsa no es solo para las grandes empresas.

En esto coincide Maria Ariza, directora general de BIVA, la segunda Bolsa en México, que inició operaciones en 2018. En el evento de inicio de operaciones de la firma, Ariza señaló que BIVA busca impulsar la cultura financiera y democratizar el mercado, al recibir a empresas de todo tipo y tamaño.

Para incentivar que más compañías salgan a Bolsa, el gobierno anunció un estímulo fiscal, que consiste en reducir de 30% a 10% el pago del ISR en las Ofertas Públicas Iniciales. Los analistas aplauden el programa, pero advierten que no será suficiente para hacer crecer el mercado del país.