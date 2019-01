Pablo Enrique Peñaloza Díaz, de 62 años, profesor de la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción de la UNAM, denunció el 17 de enero en redes sociales ser víctima de asalto en su propia casa.

A pesar de que la Unidad de Contacto del secretario, el C-5 y hasta la Procuraduría lo orientaron en su queja, ayer por la madrugada fue encontrado muerto en su domicilio en la colonia Lomas Quebradas, alcaldía de Magdalena Contreras.

El cuerpo estaba amordazado y con golpes. El 17 de enero, a través de su cuenta de Twitter (@quejoso), Peñaloza Díaz escribió a las 4:48 horas: “@pgjdf_cdmx @alamagdalenac @paty_ortizc @ssp_cdmx Volvieron a meterse a mi domicilio para robar, presento otra denuncia ¿y luego? ¿Espero a que se vuelvan a meter para presentar otra denuncia?”.

En esa ocasión también notificó de los hechos delictivos a la alcaldesa Patricia Ortiz Couturier. Después de los hechos una unidad de la policía capitalina fueenviada a su domicilio y el hoy occiso acudió al Ministerio Público.

“@PGJDF_CDMX @ALaMagdalenaC y a 2 más. Finalmente, me trataron bien en el MP, pero al principio dos policías se tomaron atribuciones que creo no les corresponden y me dijeron que tenía que regresar a las 9:00am (eran las 7:00am). Creo que deben aclarar a esos policías sus obligaciones”, expuso la víctima.

Este hombre, quien vivía solo, ayer por la madrugada fue encontrado muerto,luego de que uno de sus hermanos solicitara apoyo para ingresar a la vivienda, conforme a un reporte policial.

A las 04:50 horas se recibió, vía radio, un reporte de robo en casa-habitación. Un hermano de la víctima relató que recibió una llamada del celular de su familiar donde “una voz de una persona desconocida del sexo masculino” le pidió que fuera a ver a su hermano porque “había sufrido un accidente”.

Intentó llamar de nuevo y nadie respondió, tocó varias veces la puerta, sin respuesta y, aunque tenía llaves del domicilio, optó por llamar a los agentes por miedo. Al ingresar al segundo piso, los policías encontraron tirado al académico, golpeado y con manchas de sangre. La Procuraduría informó que ya hay una carpeta de investigación abierta.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior