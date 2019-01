El cantante reveló que “nada lo ha tirado”, asimismo dio detalles de su concierto en Toluca

Tras cuatro años de ausencia, marcando su regreso a los escenarios con el lanzamiento de Fiesta, primer corte de su nuevo álbum Somos muchos y venimos todos, que saldrá en marzo y del cual también ha publicado Canción 3, su actual sencillo; el ex OV7 revela que este largo nombre del disco y de su gira, representa su sello.

“Para mí Somos muchos y venimos todos es decirle al mundo, ¡hey! sigamos echándole montón a la vida. Todo lo que me ha pasado en estos años, es que fueron muchos. Mis clubes de fans, mis mánager, mi disquera, mi familia obviamente, mis amigos, las personas que me quieren estuvieron ahí para cobijarme, para arroparme y no solamente para salir de algunos problemas, también para cumplir sueños, acabó de hacer el Metropólitan por ejemplo”.

“Todas las personas que están rodeando a Kalimba, me dijeron Negrito a dónde vas, pues vamos. Creo que si somos muchos y le hacemos montón a la vida, podemos levantarnos”, expresó el intérprete de éxitos como Tocando fondo y No me quiero enamorar.

Foto: BOBO

Kalimba dejó claro que no se necesitan tener muchos amigos, pero sí un par que valgan la pena para salir juntos adelante. Aclaró que ninguna persona está sola a menos que así lo desee.

“No es necesario tener a tantos amigos, es divertido pero no necesario, necesitas a la gente que te cuida, te regaña y echa montón a tus situaciones”.

Respecto al contenido de su álbum, refirió que así como Fiesta, que considera es el tema más fiestero, bailable y con energía, dentro de los doce temas hay un cóctel musical que incluye blues, balada, tempo, mezcla de ritmos latinos sin caer en lo urbano, así como un poco de rap con hip hop. “Este disco es muy honesto, creo que no tiene ego, es un disco en el que no quiero demostrar nada, ni quiero entender nada, más bien es un álbum en donde lo que busco es que el público la pase bien, que tenga diferentes matices”, expresó el artista mexicano.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México