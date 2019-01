El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, lamentó la tragedia ocurrida en Hidalgo durante el saqueó de combustible de un conducto, manifestó su respaldo al gobierno federal y llamó al Congreso federal para que se tipifique el fenómeno del “huachicol como delito grave.

Destacó que en Oaxaca no se han tenido este tipo de problemas y no se tiene desabasto, por lo que la población no debe almacenar combustible en sus viviendas para evitar riesgos innecesarios.

Destacó también que en 2018 se llevaron a cabo mil 886 obras y acciones, 351 municipios beneficiados, 991 localidades e inversión de mil 120 millones de pesos, 80 por ciento más que en 2017.

En tanto, dijo que da seguimiento al tema de Tlaxiaco con respeto a su autonomía y pidió al Cabildo que designe a un munícipe interino asumiendo su responsabilidad.