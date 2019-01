El cantante se presentó en la Feria Estatal de León con sus hijos; compartió algunos de los consejos personales que les da.

Pepe Aguilar se presentó este fin de semana en la Feria Estatal de León y ahí aprovechó para decirle a su público que vida solo hay una y, por eso, nunca deben dejar pasar una oportunidad; además, habló de los consejos que como padre y artista da a Ángela y Leonardo.

“Jóvenes, hay que aprovechar los momentos de la vida, no regresan, realmente no se puede uno quedar con las ganas. Yo tengo un ritual que hago siempre antes de salir al escenario: me imagino que es el último show que voy a dar en mi vida, me imagino que después de ahí voy a azotar y va a ser el último, entonces siempre salgo a darlo todo, a disfrutarlo todo, a respirar la gente tan hermosa, su cariño, el estar aquí, el llenar todos los lugares a donde vamos”, dijo en entrevista.

Los años le dieron esta lección a la mala y lo lamenta; el cantante admite se quedó con ganas de grabar al lado de Juan Gabriel y de ver un concierto de Gustavo Cerati.

“Juan Gabriel me invitó, te lo juro por lo más sagrado, a hacer el disco de dúo, pero estaba en una gira lejos y no lo hice; después me invitó al volumen dos, pero ese ya no lo pudimos hacer (…) También me pasó una vez en Los Ángeles que iba a ver tocar a Cerati , pero a la hora de la hora me dio flojera y fue la última vez que tocó allá”, contó.

Añadió que todos tenemos un “hubiera” en la vida, pero él está muy contento de contar con 50 años, de ser quien es, de no tener cola que le pisen y poder hablar de lo que sea; claro que ahora ya todo lo hace como si fuera la última vez.

Al hablar de Ángela y Leonardo, destacó que está encantando con sus logros, pues qué papá no quisiera que le fuera mejor a sus hijos que a él mismo, pero siempre les da un consejo: “Que sean buenas personas, que tengan claros sus valores, que no se les olviden, el que hagan una cosa u otra como actividad en su vida no quiere decir que tenga que cambiar su esencia y su honestidad. “Soy muy exigente, claro, pero como lo soy conmigo mismo”.

Consideró que cualquier buen artista puede triunfar sin hablar mal de nadie; lo importante es el arte, conectar con los sentimientos, respetar la gente, no caer en el juego comercial de la industria. “La competencia para mis hijos está buenísima; la competencia siempre es buena y para todos sale el sol. Yo los he educado a no pisar a nadie jamás en la vida, a no desearle mal a nadie, más bien a preocuparse por ser mejores artistas, todo lo demás es una consecuencia”, refirió.

Finalmente, contento y agradecido con Dios por sumar dos fechas llenas en el Palenque, llamó a reconocer el trabajo de los artistas con trayectoria, pues ahora alguien nuevo llena una vez un recinto como este y olvidan el esfuerzo de quienes lo han hecho por décadas; además, dijo gracias a su público por darle argumentos para poder seguir.

Planes a futuro

Pepe Aguilar disfruta del éxito de su más reciente material discográfico, Fue un placer conocerte, que, desde luego, lanzó en homenaje a Juan Gabriel; además, prepara nuevos temas en solitario pues considera que el año pasado hizo “más duetos que Pitbull y Maluma juntos” y quiere no quiere abusar de las colaboraciones.

“Ahorita en lo que estoy superconcentrado en con Jaripeo sin Fronteras 2019, vamos a traer este espectáculo aparte de los palenques, en mayo vamos a estar en la Feria de San Marcos y también viene una gira por Estados Unidos, en puras arenas de 10 mil personas para arriba. El año pasado terminamos en el top 100 de las giras más exitosas de la Unión Americana y la verdad no había muchos mexicanos”, concluyó.

Abarrotado

El espectáculo que presentó en León incluyó temas como “Mi credo”, “Por mujeres como tú” y “100% mexicano”, que llenaron de emoción a su público.

Homenaje

El cantante recordó que el 17 de mayo de este 2019 se cumplirán 100 años del natalicio de su padre, Antonio Aguilar, por lo que prepara un homenaje.

Álbum sinfónico

Pepe Aguilar interpretó al lado de la Orquesta Sinfónica de Minería, experiencia que podría llevarlo a grabar un disco que reunirá música mexicana y clásica.

