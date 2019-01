En Tlahuelipan la tragedia no da tregua. Hasta la noche del sábado el saldo era de 74 personas con quemaduras y 73 muertos, la mayoría calcinados, cuyos cuerpos se encuentran en un doloroso proceso de identificación por parte de familiares, pero se prevé que en algunos casos requerirán de pruebas de ADN, por el grado de carbonización que presentan.

Por ese motivo, decenas de personas deambularon por el auditorio municipal, la biblioteca y el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo (Cobaeh), centros habilitados para brindar información sobre las personas que han sido trasladadas a hospitales. En estos espacios, fueron pegadas varias impresiones a color, con fotografías de los desaparecidos.

María Elena y Teresa buscan a Jesica B. y Valentín H. C. joven matrimonio de 24 años de edad, de quienes no se sabe nada desde la explosión del ducto.

“Pueden estar entre los muertos, pero nadie nos dice nada, hay confusión, no nos dejan entrar. Las autoridades dicen que son 67 desaparecidos, pero el pueblo dice que son más de 100, jóvenes, niños, mujeres”, narró María Elena, quien mantiene la esperanza de que sus familiares vivan.

“Ellos son un matrimonio joven, tienen dos hijos, de nueve y tres años. Jesica es mi sobrina, su marido tiene la misma edad, no sabemos que hacían ahí”.

En el campo de cultivo donde ocurrió la explosión aún quedan huellas del desorden que hubo durante la rapiña del combustible y posteriormente del caos provocado por la explosión. En el predio se ven los garrafones regados que los pobladores llevaban. También zapatos que perdieron al momento de salir huyendo, como huellas de lo ocurrido.

“Estaba la fuga como una fuente a todo lo que da; la gente se amontonaba a recolectar, era sorprendente ver como arriesgaban a sus hijos, mujeres, menores de edad, niños, entraban a sacar combustible, parecía que estaba en una fiesta ahí abajo del chorro de hidrocarburo”, narró Alejandro Torres, un joven periodista de la región que estaba en la zona al momento de la explosión.

Familiares de Rubén Enrique C. M. narraron que durante el día recorrieron “hospitales y no damos con él”; otro grupo de personas busca a Jovita Gisela. “Es mi prima, sabemos que salió a curiosear, no llevaba cubeta, no traía nada, quería saber que pasaba, pero a partir de lo tarde no sabemos de ella”.

Los testimonios se suceden unos tras otros. “A mi hermano no lo encontramos”; “nos dijeron que checáramos en las listas del hospital general, del IMSS, de Pachuca. No está en las listas que mandaron. En Mixquiahuala nos pidieron que nos trasladáramos al Ángel”.

El Ángel es una funeraria de Tula de Allende, donde la noche del sábado se presentaron pobladores de San Primitivo en busca de identificar los cadáveres de sus familiares.

El proceso de identificación de los cuerpos ha transcurrido entre gritos, llanto e incredulidad de los familiares de las víctimas que han reconocido a sus parientes. Entre los fallecidos se encontró el cuerpo de un niño de solo 12 años de edad.

Por la mañana, en el predio los cadáveres quienes ingresaron al predio a rapiñar el combustible que se derramaba de la toma clandestina fueron eran levantados por personal de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH).

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior