Washington.- El presidente estadounidense, Donald Trump, criticó a México “por no hacer nada” para detener la caravana de migrantes hondureños que ayer comenzaron a entrar en territorio mexicano en su travesía hacia Estados Unidos.

“México no está haciendo NADA para detener la Caravana que ahora está completamente formada y se dirige a Estados Unidos. Nosotros hemos parado las últimas dos -muchos (migrantes) están todavía en México pero no pueden atravesar nuestro Muro, se necesitan muchos agentes fronterizos si no hay ningún Muro. ¡No es fácil!”, tuiteó.

El mandatario publicó este mensaje en su cuenta de Twitter después de que ayer más de 2 mil migrantes hondureños entraran en caravana a México, sin seguir la petición de las autoridades migratorias de esperar en la frontera con Guatemala a recibir una tarjeta por razones humanitarias, un trámite que sí está cumpliendo otro millar de personas.

De esta manera, la caravana migrante, que salió esta misma semana de San Pedro Sula, Honduras, ingresó el viernes por el puente fronterizo que conecta la localidad de Tecún Uman, en Guatemala, con la Ciudad Hidalgo, en el suroriental estado mexicano de Chiapas.

La entrada a México de ese nuevo grupo se produjo después de que los migrantes presionaran a las autoridades fronterizas, quienes finalmente los dejaron pasar, sin que se registraran incidentes violentos como sucedió con la irrupción de caravana de migrantes que entró al país el 19 de octubre.

Trump tiene previsto hacer hoy un “gran anuncio”, tal y como avanzó él mismo el viernes, sobre la frontera con México, donde quiere construir un muro, y el cierre parcial de la Administración federal, a punto de cumplir un mes.

Desde el pasado 22 de diciembre, el Gobierno federal de EU mantiene cerrado el 25 % de la Administración debido a la exigencia de Trump de incluir fondos para la construcción del muro en los presupuestos federales, una propuesta que ha chocado frontalmente con la nueva mayoría demócrata en la Cámara Baja.

Esta nota originalmente se publicó en El Universal