Con la nueva RAV4, Toyota quiere demostrar que las camionetas fuertes y musculosas no deben estar peleadas con buenos consumos de combustible y altos contenidos de diversión

CIUDAD DE MÉXICO.- ¡Aplausos! La nueva Toyota RAV4 trajo a nuestro país una camioneta dispues­ta a cambiar el guion, en un segmento en el parecía que todas comenzaban a parecerse sin importar de qué marca fueran, y lo hizo con una propuesta encantadora que se diferencia radi­calmente de todo lo que actualmente se puede ver en la calle. La quinta ge­neración de este vehículo llega acom­pañada de dos noticias, una buena y otra mala.

La buena. Su look robusto, inspira­do en el FT-AC Concept, presentado en el Salón de Los Ángeles 2017, que parecía tanque de guerra y que mucho nos recordaba al FJ Cruiser. No sólo se ofrece en la versión Adventure que tuvimos a prueba, la cual está equi­pada con un sistema que le permite enfrentar caminos difíciles y no pavi­mentados; además llegará con otras orientaciones hasta en cinco versio­nes e incluso una de ellas es híbrida.

Otros dos niveles de equipameinto, además del Adventure, contarán con un selector que orientará los sistemas para enfrentar caminos con lodo, are­na y rocas, entre otros.

Desde que la vimos en el Salón de Nueva York, nos pareció un juguetote, uno de esos que desde que lo ves en el aparador te dan ganas de subirte a ellos, así que desde entonces ya nos comían las ansias por ver qué tanto de lo que vimos en la vitrina llegaría a nuestro país.

Nos bajábamos de un avión que nos trajo de Detroit a la Ciudad de México y, al salir del aeropuerto, la versión Adventure, que muy pron­to llegará a las agencias de nuestro país, ya nos esperaba. A pesar de que muy cerca de ella estaban estaciona­dos vehículos más lujosos y grandes, su look atraía todas las miradas. Lo primero que pusimos a prueba fue la capacidad de carga, pues con la casa llena y cinco pasajeros con maletas y sus respectivas compras había que aprovechar hasta el último rincón.

Después de un par de intentos para acomodar hasta el último bulto la ca­juela superó la prueba y, salvo por la mochila que llevaba la computadora del conductor, todo entró. Las dos fi­las recibieron a los cinco pasajeros de mejor forma que los asientos del avión de Delta, con sus rostros reflejando la gratitud del espacio extra.

En el habitáculo encontramos toda clase de colores, texturas, equipa­miento y espacios útiles que nos hi­cieron sentir en todo un vehícuo de aventura, pues aunque hoy práctica­mente este tipo de propuestas sólo se pueden encontrar en la marca Jeep, Toyota afinó la puntería para real­mente crear un interior atrevido y que se disfruta, a partir de una mezcla de cosas, como el cargador inalámbrico y una serie de superficies forradas por plásticos en color naranja antiderra­pantes, que invitan a jugar con ellas.

El trayecto se acabó muy rápido y nuestra primera experiencia se cen­tró en disfrutar del confort, así que no fue sino hasta que cayó la noche que pudimos comprobar sus cualidades dinámicas. Tras ajustar el cinturón de seguridad y con el indicador de la gasolina delatando un tanque lleno, rápidamente apretamos el botón que orienta la respuesta del motor hacia el modo más deportivo.

Bajo el cofre la firma japonesa monta un bloque de cuatro cilindros en línea 2.5 litros el cual, en cuan­to atacamos el pedal del acelerador, nos ofreció 179 lb.-pie de torque para romper las curvas en subida de la au­topista y que en un par de rectas nos deleitó con 204 caballos de fuerza.

Cuatro de las cinco versiones que llegarán a nuestro país estarán impul­sadas por esta motorización y sólo la híbrida echará mano de un propulsor eléctrico que elevará la propuesta has­ta 219 caballos de fuerza.

La transmisión responsable de ad­ministrar la fuerza del motor será una automática de ocho velocidades, que nos ofreció un buen comporta­miento, muy cómodo en la ciu­dad y más reactivo en carretera; la versión híbrida tiene otra caja de siete cambios simulados.

BIEN EQUIPADA

Los vagos recuerdos de vehículos ja­poneses austeros y con poco equipa­miento que guardamos en nuestra memoria, nada tienen que ver con la pantalla táctil de ocho pulgadas que está montada en la consola central, desde la que es posible manipular el sistema de infoentretenimiento, que incluye conectividad Apple Car Play, la mejor carta de presentación de un habitáculo que, más que moderno, luce futurista.

Al final de la corta experiencia nos sorprendió el consumo de combus­tible, pues aunque teníamos una versión con tracción integral y que no era híbrida, el tan­que quedó prácticamente con lo suficiente como para llegar a Acapulco.

Sus buenas credenciales y el look ganador hacen que esta ja­ponesa rompa el molde de la in­dustria automotriz este 2019. Lo malo. Todo eso cuesta.

LE GUSTA SALIRSE DEL ASFALTO

La versión Adventure de la nueva generación de la To­yota RAV4, no sólo tiene el aspecto rudo que invita a sa­lir del pavimento, pues tam­bién incluye las capacidades mecánicas necesarias para conquistar algunos terrenos díficiles que, para otras ca­mionetas de su catagoría, les resultaría difícil enfrentar.

El selector de modos de manejo, ubicado en la con­sola central, ofrece distintas configuraciones para en­frentar condiciones agrestes, donde destacan: Lodo/Arena, Rocas/Tierra y Nieve.

Cuando activamos el mo­do Roca para enfrentar una pequeña pendiente irregular, el sistema nos permitió entrar y salir con facilidad, gracias a que detecta el deslizamiento de los neumáticos con la su­perficie y regula el rodamien­to de las ruedas, modificando la aceleración, los frenos y la distribución del torque para mejorar su comportamiento.

La nueva RAV4 es 13 mm más alta con respecto a la ge­neración anterior, lo que nos permitió superar piedras de distintos tamaños que so­bre-salían del camino, y al mismo tiempo tener una me­jor perspectiva de lo que nos rodeaba, rasgos que facilita­ron nuestro manejo.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior