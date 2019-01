El actor dice que es aficionado a este deporte desde su niñez, etapa en la que soñaba con subir al cuadrilátero

“Soy un apasionado del box desde niño, resulta que mi padre nos llevaba a la Arena México hasta nuestra etapa de adolescentes, son grandes recuerdos que atesoro con familiaridad”, declaró el actor Alberto Estrella, quien como César Guevara, expugilista y entrenador de nuevos valores del ring, regresa a la televisión mexicana en la telenovela Ringo. La pelea de su vida, que produce Lucero Suárez. “Como actor tuve la posibilidad de regresar y cumplir el sueño o la utopía de que ya fui boxeador, que pisé el cuadrilátero, cuando de niño veía a los protagonistas de lejos, y ahora soy entrenador en esta nueva historia de drama, en la que tengo de pareja sentimental a Rebeca Mankita. Sólo con mi profesión puedo ahora cristalizar sueños de mi niñez”, detalló.

En entrevista con Organización Editorial Mexicana (OEM), luego del lanzamiento oficial de Ringo que se estrena el lunes 21 a las 18:30 horas por el canal Las Estrellas, explicó que como César Guevara, tendrá interrelación en el gimnasio con los personaje que hacen César Évora, (El Oso Villar), y José Ron (Juan José Ramírez, Ringo) que es una gran promesa del boxeo.

En piel de su personaje, Estrella considera que los entrenadores de boxeo son fundamentales para el triunfo de un campeón de cualquier categoría.

“Somos fundamentales, porque hemos tenido nuestra propia experiencia como boxeadores y luego no sólo transmitimos nuestros conocimientos, sino que también algo que hace falta para hacerlo campeón, la guía, siempre será relevante para un pugilista tener un mentor”.

Adelantó el actor que Guevara, “es un hombre del boxeo que oculta un secreto que lo hace sentirse acomplejado, con trabajo puede salir adelante y lo olvida en su vida cotidiana al estar en contacto con los futuros pugilistas y terapeutas”.

NO ES ARTISTA DE ESCÁNDALOS NI CHISMES

Alberto Estrella dijo que la ausencia de poco más de tres años de la televisión o el cine, se debió a que hizo un retiro espiritual. “Me fui a cuidar de mi cuerpo, a limpiar mi alma y mi físico…Estuve en un viaje personal”.

Franco, Alberto explicó que supo lo que se decía sobre su retiro temporal. “Sí, sí se rumoró, nunca he estado enfermo, yo nada más me fui a un retiro. Y esa gente que inventa historias para vender son unos enfermos mentales. Este es un llamado de atención si antes no me defendí es porque no me interesa darle réplica. Y pido respeto a mi persona, porque llevó 35 años de carrera y nunca he dado motivo de escándalos, ni chismes; no voy a empezar ahora. Sólo digo que estoy agradecido con la gente que se preocupó por mí, pero por fortuna fue un rumor”.

Alberto Estrella, cree que en cualquier profesión “si uno no está bien preparado en la vida; la cámara, el micrófono y el mismo público nos noquean a uno y nos dejan fuera de combate”, precisó.

Esta nota originalmente se publicó en El Sol de México