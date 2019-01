Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del INAI, señaló ayer que no tiene cabida la reserva de información, pues se trata de “auditorías concluidas” en la dependencia cultural

CIUDAD DE MÉXICO.- En los próximos 30 días hábiles se revelarán los informes completos de las cuatro auditorías hechas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA) —hoy dirigido por Lucina Jiménez— entre 2015 y 2017, periodo en el que la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó irregularidades.

Así lo dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Las auditorías se refieren al otorgamiento de prestaciones, registro del parque vehicular y bienes muebles donados (al INBA), la revisión de los procesos de adjudicación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios; y la verificación al cumplimiento de contrataciones en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios.

Al respecto, el comisionado presidente, Francisco Javier Acuña, señaló que no tiene cabida la reserva de la información requerida, ya que se trata de auditorías concluidas y no de los procedimientos de responsabilidad derivados de éstas. Explicó que el solicitante pidió el grueso de los datos públicos que rodean esas auditorías, “otra cosa es que se sigan acciones concretas en contra de determinados funcionarios públicos”, estén o no en activo.

E insistió en que existe la convicción de que esa información no puede ser reservada y se debe favorecer su versión pública.

Según un comunicado, la solicitud fue requerida por un particular, pero el sujeto obligado respondió que dichos informes fueron turnados al área de Responsabilidades para integrar el procedimiento en contra de los servidores públicos involucrados en presuntos actos u omisiones administrativas.

Explicó que aún no se desahogan las correspondientes audiencias de ley para cada uno de los funcionarios, por lo que se reservó el contenido total de los expedientes con número de registro RE-0006/2017, RE-0007/2017, RE0013/2017 y RE-0023/2018, por un periodo de tres años.

El particular se inconformó e interpuso un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual manifestó como agravio la clasificación de la información. En sus alegatos, la SFP reiteró la reserva.

En el análisis del caso, el comisionado expuso que la información solicitada no se refiere a constancias propias del procedimiento de responsabilidad en trámite, es decir, no fue generada con motivo de la investigación que se lleva a cabo en contra de los servidores públicos; por lo tanto, resulta improcedente la reserva.

Lo que sí procedió fue la clasificación respecto del nombre y cargo de los denunciados, así como de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos, “ya que revelarlos afectaría su esfera privada, su honor, buen nombre e imagen y podría generar un juicio a priori”.

Por ello, el INAI determinó modificar la respuesta de la SFP y se le instruyó a entregar la versión pública de los informes de anomalías detectadas en las cuatro auditorías practicadas al INBA en 2015, 2016 y 2017.

La manta se queda; no obligarán a empleados a mudarse a Tlaxcala

La manta colocada en la fachada del Palacio de Bellas Artes desde el pasado martes será removida cuando exista un documento por escrito en el que las autoridades de la Secretaría de Cultura se comprometan a respetar los derechos y logros sindicales obtenidos por los trabajadores del sector.

Así lo dijo a Excélsior Alejandro Vázquez Perrusquia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del INBA, al salir de la reunión con Alejandra Frausto y Lucina Jiménez, entre otros funcionarios, en la que solicitaron la reducción en el costo de entrada a todos los museos del país, “con lo cual se garantiza el acceso a las actividades culturales a los mexicanos, para cumplir con esta obligación que ya es un derecho humano”.

La reunión, comentó, fue respetuosa y tuvo una postura prometedora, ya que Frausto ofreció apertura y apoyo a los sindicalizados, y se comprometió a respetar sus derechos y logros, y a resolver los laudos en contra del INBA. El encuentro, definido como histórico porque hasta el momento ningún titular de Conaculta o de la SC se había reunido con las instituciones sindicales, fue el escenario en donde Frausto les prometió que a ningún trabajador se le obligará a mudarse a Tlaxcala, que no habrá despidos masivos y que se revisará minuciosamente el funcionamiento de los trabajadores contratados por capítulo 3000”.

En cuanto al tema de la manta, subrayó, se revisará con el director de relaciones laborales, Darío Montiel. “(Por ahora) no hubo respuesta a nuestra petición concreta, que fue el compromiso por escrito de las autoridades que habrá respeto irrestricto a todos nuestros logros. La lectura que me da (la reunión) es que (Frausto y Lucina Jiménez) estuvieron informadas de nuestra exigencia. (La titular de Cultura) fue muy puntual al decir que todos nuestros logros serán respetados. Eso nos da certeza”, reveló Vázquez Perrusquia.

