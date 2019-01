Alex de Miñaur puede que vaya a ser una estrella en el deporte de la raqueta pero nunca será rival para Rafael Nadal mientras el español siga siendo competitivo. El australiano es bueno en todo pero su mejor versión no mejora a Nadal en nada. Nick Kyrgios o Bernard Tomic, en un buen día, le incomodan mucho más porque se desenvuelven a dos tiros.

De Miñaur, australiano por bandera, juega a ritmo, como un miembro más de la ‘Armada’. Y eso le penaliza cuando tiene que medirse al campeón de 17 grandes. Su puesta en escena es pasar pelotas desde el fondo de la pista y el balear es el mejor de la historia en este aspecto.

El partido de tercera ronda del Open de Australia, que fue un calco del que los dos mismos jugadores protagonizaron el año pasado en Wimbledon, terminó a los tres juegos. Habían pasado 23 minutos y el ‘aussie’ dispuso de una pelota de ‘break’ con 1-1. Rafa pegó entonces un revés a la línea que los condicionados jueces cantaron mala. Menos mal que estaba el ‘ojo de halcón’ para solventar el error.

En la manga inicial volvería a ver una bola de De Miñaur, que se fue dos palmos, y que el juez de línea cantó buena. Se vio sonrojado después por la repetición instantánea. Nadal se sacó los nervios cuando rompió en el cuarto asalto.

Hasta entonces, había cometido tres dobles faltas en dos juegos al saque. La grada de la Rod Laver Arena había ido a ver su nuevo ídolo y se encontraba con la realidad de que está aún muy lejos de la élite, no tanto de mentalidad como de tenis.

A De Miñaur, 13 años más joven que su adversario, le pesaron los cinco partidos disputados la semana pasada en Sidney, donde ganó su primer título, y también los cinco sets de la ronda anterior con el suizo Henri Laaksonen.

El protegido de Lleyton Hewitt, al que recuerda por sus continuados ‘come on’, sufría en cada uno de sus saques. Cedería tres de manera consecutiva y cinco en total. Rafa cerraría un marcador favorable de 6-1, 6-2 y 6-4, en 2 horas y 22 minutos.

Por los gritos de los aficionados podía parecer que el ganador era Alex. Pero no fue así. El australiano levantó las cinco primeras bolas de partido, con un punto para enmarcar, pero no pudo hacer más. Carlos Ramos, el árbitro portugués de la final del US Open entre Serena Wiliams y Naomi Osaka, dejó su huella amonestado al pupilo de Carlos Moyá por retrasar el último saque del duelo.

Después del duelo generacional, Nadal se medirá en octavos con un viejo conocido: Tomas Berdych. El checo, que ya se plantó la primera semana del año en la final de Doha, dio buena cuenta de Diego Schwartzman por 5-7, 6-3, 7-5 y 6-4. Se han cruzado en 23 ocasiones, con 19 victorias a 4 para el español en el parcial Ya nadie se acuerda de los 129 días de inactividad por parte del número 2 mundial. Tres victorias le han bastado para presentar candidatura al título.

