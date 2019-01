Desde su casa en Acapulco, sin remordimientos y con toda la sinceridad del mundo, el actor detalló que no había sido la única persona a la que ‘Luisito Rey’ acudió con esa solicitud

CIUDAD DE MÉXICO.- Esta semana, el actor Andrés García, quien fuera amigo cercano a la familia de Luis Miguel, aseguró que fue el propio padre de ‘El Sol de México’, Luis Gallego Sánchez (mejor conocido como ‘Luisito Rey’), quien le pidió ayuda para terminar con la vida de Marcela Basteri, madre del cantante, en el año de 1986.

“Luisito me pidió que viniera a España diciéndome que ‘Micky’ [Luis Miguel] tenía un problema muy serio. Y no, el problema era él, que quería matar a Marcela […] me dijo: ‘ayúdame a matar a Marcela'”, aseveró García durante una entrevista que concedió al programa ‘Un Nuevo Día’ del canal Telemundo el pasado 16 de enero.

Además, desde su casa en Acapulco, sin remordimientos y con toda la sinceridad del mundo, detalló que no había sido la única persona a la que ‘Luisito Rey’ acudió con esa solicitud.

“El que dude que él fue, está mintiendo: eso está más claro que el agua”, acotó.

El actor también dijo que a pesar de que en un principio mantenía una relación muy buena y cercana con ‘El Sol’, se distanciaron porque el cantante se volvió ‘creído’. García conoció a Luis Miguel en la época de una gran amistad con Luisito Rey, eran tan amigos que Andrés se convirtió en padrino artístico de ‘Micky’.

Se desconoce el paradero de la italiana Basteri desde que acordó encontrarse con ‘Luisito Rey’ en España después de haberse separado. En ese momento, Luis Miguel tenía 14 años y no buscó a su madre porque su padre, quien murió en 1992, le habría hecho creer que se fugó con otro hombre y no quería saber nada de ellos.

