El gobierno federal detectó que al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto se lanzó una licitación por 700 pipas y se dio un anticipo de 400 millones de pesos, pero nunca recibieron los vehículos.

Durante su conferencia de prensa mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la licitación de la pasada administración era por mil 400 millones de pesos y de ese total se dio un anticipo a una empresa (sin dar su nombre) de 400 millones.

“Nos entregaron información de que en el gobierno anterior, al inicio de la administración se licitó para comprar 700 pipas. Se le dio el anticipo a una empresa, esa empresa le entrega el anticipo a otra; no hacen nada y no entregan las unidades”, expuso.

Dijo que esto es un asunto judicial que se está revisando para conocer las responsabilidades y los inculpados.

“Pero ¿sabían ustedes algo de eso, de la compra de las 700 pipas? ¿Y que se dio el anticipo y que no se regresó el anticipo y no entregaron las pipas? Pero todo, o sea, lo lamento mucho, por eso no tengo la menor duda que el principal problema es la corrupción”, criticó.

