“Los vínculos partidistas. Déjenme decirles, yo nunca he pertenecido a ningún partido, he trabajado para todos los gobiernos, he sido un servidor público del Estado mexicano y con todos los gobiernos, con todos los partidos que han tenido el poder en México los servidores públicos podemos trabajar sin ningún problema ¿por qué? Porque cumplimos con nuestro deber”, dijo.