CdMx.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no está satisfecho con la aprobación de la minuta para conformar la Guardia Nacional en la Cámara de Diputados, porque se eliminaron temas como dejar que el Ejército y Marina apoye con la seguridad pública mientras se conforma la nueva corporación.

“No estoy satisfecho, ya ven que me gusta llamar las cosas por su nombre”, expuso.

En conferencia de prensa reprochó a los diputados federales la eliminación del transitorio que habla sobre que mientras se consolida la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas apoyen con la seguridad pública del país.

“Se quitó ese transitorio y prácticamente va a quedar igual como si fuese una reedición de la Policía Federal que ya sabemos no funcionó, no por culpa de elementos sino que desde que se creó en el gobierno de Ernesto Zedillo no se le dio fuerza”, expresó.

Pidió a los senadores que reincorpore ese transitorio, ya que ahora la discusión pasa al Senado de la República.

“Como pasa al Senado queremos que se reincorpore ese transitorio. El transitorios habla que de manera transitoria, en tanto consolidamos la Guardia Nacional, pueda el Ejército y la Marina ayudarnos”, expuso.

También pidió al Senado que se contemplen otros temas que fueron eliminados en la aprobación sobre todo en lo relacionado con la participación de las Fuerzas Armadas en el proceso de capacitación, de formación, y la definición con claridad sobre la facultad de Ejército y Marina para invertir en asuntos de seguridad pública, “eso debe quedar claro”.

