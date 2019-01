Son las palabras que Miriam Ruiz, de 13 años de edad, quien cursa el segundo grado de secundaria y recitó el pasado lunes en la telesecundaria “Licenciado Álvaro Gálvez” de Tututepec, en la Costa de Oaxaca, el poema titulado “Todo de Peña, un fracaso”

“Esa poesía yo veía a veces que mi papá la escribía en la hamaca, que yo ya veía el título, pero no veía de que estaba compuesta, pues yo veía que escribía y la modificaba y la volvía a escribir, pues ya que mi papá terminó estaba en la mesa esa poesía y empecé a hojear y me gustaron y me identifiqué con la poesía de Peña”, comentó la niña.

Aunque la poesía fue escrita por el padre de la menor, Casimiro Ríos, miembro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca, Miriam Ruiz comulga con esos pensamientos y espera que un día en México exista la igualdad social.

“Pues yo cuando me levanto, pues pienso que va a ser otro día, va a cambiar todo, tanto el gobierno y que todos vamos a poder llevar igual, de que no va haber distancia entre nosotros los ciudadanos”, agregó la menor.

Su recital se hizo viral gracias a que el profesor José de Jesús Ramos grabó el evento y lo compartió en redes sociales.

“Porque nosotros decimos que los niños no piensan, los niños, tú das un paso y ellos ya dieron un paso dos o tres adelante; entonces es bonito cuando ellos te descubren y te dicen más verdad o de una manera más concreta, y eso es bonito porque vamos aprendiendo también de ellos”, comentó el docente.

El padre de Miriam, autor de “Todo de Peña, un fracaso”, cuenta que fue su hija quien decidió recitar dicha poesía, así como otra más que dedicó a su madre.

“Bueno pues mire, esa poesía nace a través de los comentarios que hemos escuchado en los medios masivos de comunicación, radio, tv, periódicos y comentarios, y aparte de todo lo que la gente habla en el camión, en el parque. Todo lo hago, la sociedad en prosa, lo único que hice fue una reconstrucción de hechos y lo cuadré en versos y la única diferencia (sic)”, destacó.

