Una mitad de la ciudad Sevilla vive con mucha ilusión el esperado estreno de Diego Lainez con el Betis, que podría ser este jueves en Copa del Rey contra la Real Sociedad. Los hinchas verdiblancos tienen puestas muchas expectativas con la joya mexicana de 18 años presentada este martes en el Benito Villamarín.

Pero no sólo los aficionados, sino que también exjugadores que vistieron la camiseta del Betis se ilusionan con este talento que acaba de llegar al fútbol español. Uno de ellos es Poli Rincón, máximo goleador histórico en Primera con los béticos con 78 tantos. Esta leyenda verdiblanca atiende a MARCA Claro para valorar el fichaje de Lainez. “Si es parecido a Guardado o sólo la mitad ya estaré feliz y contento. Confío mucho en los futbolistas mexicanos porque son honrados y profesionales”, introduce.

Rincón, con el trofeo de máximo goleador de La Liga en 1982/83. KIKO HURTADO (MARCA)

Rincón conoce bastantes detalles sobre el joven mexicano. “No le he visto mucho, pero sé cómo juega y que le situaron junto a Mbappé como uno de los mejores talentos hace unos años. Ha debutado con la selección mexicana, contra Uruguay y Estados Unidos. Lo importante es que sepa a donde viene, a una Liga como la española, que es la más difícil y complicada del mundo. Apelo a que se parezca a Guardado todo lo más posible porque eso será buena señal”, añade el ganador del trofeo como máximo goleador de la Liga Española en la temporada 1982-83 con 20 goles. Hasta la actualidad, el único jugador del Betis en conseguirlo.

“Confío mucho en los futbolistas mexicanos porque son honrados y profesionales”, dijo.

En cuanto a la confianza que le pueda dar Quique Setién, el DT verdiblanco, Poli Rincón está tranquilo: “Confío en Quique, ha sacado a muchos jugadores de la cantera como Francis, Junior o Loren. Si hay un jugador que merezca jugar lo va a poner”. Respecto a su posición en la cancha, tiene algunas dudas: “Veremos si juega titular o no, tendrá que demostrar que viene bien. No sé si actuará como extremo o en el centro del campo como interior zurdo. Lo que tengo claro es que se puede adaptar muy bien al sistema y a cómo le gusta jugar al Betis”.

Poli Rincón, en un partido contra el Atlético en 1985. ARCHIVO MARCA

No le gusta la posesión y Guardado es “extraordinario”

En el Betis todavía le siguen dando vueltas a lo ocurrido contra el Real Madrid. “No creo en la posesión. En el fútbol tienes que ser efectivo y práctico. Se dio un repaso al Real Madrid, con casi un 80% del dominio del balón pero no sirvió para nada. Tengo un concepto del fútbol, como yo fui delantero, de ser rápido, veloz, profundo y remate. No me gusta entretener la jugada y el balón”, sentencia Poli Rincón.

Guardado, en un partido contra el Real Madrid. RAMÓN NAVARRO (MARCA)

Finalmente, la leyenda verdiblanca que jugó en el Betis entre 1981 y 1989espera que Lainez se adapte bien: “Es un jugador de los que encaran y eso te da posibilidades para hacer muchas cosas, de profundidad y peligro”. El rendimiento de Guardado también es digno de elogio para Poli Rincón, que declara su amor incondicional por el mexicano: “Es una pieza fundamental, junto a Canales es de lo mejor del Betis. Contra el Real Madrid sólo cuando Andrés se metió más atrás, el equipo empezó a funcionar, la pelota salía mejor. Me encanta y vuelve loco”.

Esta nota originalmente se publicó en Marca