El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, garantizó la participación de este organismo en la organización de los comicios ordinarios programados en cinco estados del país el 2 de junio próximo, pese al recorte de 950 millones de pesos que ordenó la Cámara de Diputados a su presupuesto.

Al participar en el Seminario “Baja California: dinámicas electorales y nuevos escenarios normativos. Proceso Electoral Local 2018-2019”, en Tijuana, Baja California, habló de los retos que supone la elección en esa entidad en junio próximo, donde se renovarán la gubernatura, 17 diputaciones de mayoría relativa, ocho de representación proporcional y cinco ayuntamientos.

“Hoy el desafío es dónde aplicamos ese recorte, hay que aplicarlo en donde ocurra el mal menor, porque no podemos afectar derechos de los ciudadanos, no podemos afectar las funciones sustantivas de la equidad en la contienda, y no podemos afectar la intervención del INE en los procesos electorales locales que se celebrarán en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas”, planteó.

Lorenzo Córdova añadió en un comunicado que tampoco se afectará la capacidad de fiscalización del instituto, sus tareas de promoción de la cultura democrática ni el monitoreo de la pauta en radio y televisión.

Durante los procesos electorales locales de 2019 se pondrán en práctica elementos de la elección del año pasado, tales como una fiscalización exhaustiva, el ejercicio de paridad e inclusión, así como el combate a las noticias falsas con información oportuna y verificable.

En la sede de El Colegio de la Frontera Norte, Córdova Vianello destacó que la ciudadanía de Baja California tiene una oportunidad histórica de participar en las elecciones y refrendar con su voto el rechazo a la violencia se vive en la entidad.

“Votar en un contexto de violencia es también una manera de decirle no a la violencia y el desafío que hoy enfrenta la sociedad bajacaliforniana es responder a una oportunidad adicional para, con su voto, decirle no a la violencia”, planteó.

A su vez, el consejero Marco Antonio Baños refirió que los retos que se enfrentarán en el proceso electoral en Baja California son elevar la participación ciudadana en las urnas, generar las condiciones para que candidatos independientes y partidistas participen con la mayor equidad posible en la contienda y mantener los niveles de credibilidad en las elecciones.

Aseguró que en la elección del 2 de junio próximo se recuperarán los esquemas técnicos y operativos implementados por el INE y los Organismos Públicos Locales durante 2018.

“Con ello, se garantizará la instalación de más de cuatro mil 900 casillas que están programadas para recibir los votos de más de 2.8 millones de electores. El reto está en revertir la tendencia de participación de la última elección en Baja California, que fue de apenas 33 por ciento”, refirió.

El consejero Baños Martínez recordó que Baja California se sumará a las 22 entidades que tuvieron posibilidad de reelección de diputados y presidentes municipales y alertó sobre los riesgos que conlleva la reelección, ya que “existen las condiciones para que cacicazgos se perpetúen en el ejercicio del poder”.

En su oportunidad, María Luisa Flores, vocal ejecutiva del INE en el estado, señaló que el seminario contribuirá a tener una perspectiva integral del proceso electoral en Baja California, no sólo desde la mirada de las autoridades electorales, sino también del acompañamiento de la academia como un insumo valioso en el desarrollo de las actividades de la elección.

