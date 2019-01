Dany Rodríguez se enteró de su cambio a los Acereros por redes sociales

“Los voy a extrañar, la verdad, voy a extrañar todo: la ciudad, la afición, todos los buenos recuerdos que tengo, las cosas importantes que he hecho en mi carrera con Saltillo van a estar siempre en mi memoria.

“Me voy bien, muy contento, porque siento que di algo bueno para la organización, para los Saraperos”.

Héctor Daniel, como muchos jugadores, pasaron por varias directivas, pero las acciones dejan ver que la Era Nerio ha sido una de las más complicadas en los últimos años, donde poco a poco el equipo ha ido a la baja y las salidas de los peloteros íconos en poco ayudan.

“Yo no soy quien para juzgar a los directivos, no sé si están haciendo bien o mal las cosas, la verdad no está en mis manos. Ellos hicieron el movimiento, no sé en base a qué o porqué, pero no pasa nada. A nosotros lo único que nos toca es jugar y poner nuestro máximo esfuerzo para tener buenos resultados y una buena carrera.