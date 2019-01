El ahora gobernador de Morelos afirmó que Graco Ramírez no se va a quedar impune y hay varias carpetas de investigación en su contra.

“No sé, ahorita tengo una responsabilidad muy grande como gobernador, y veremos, veremos más adelante, pero ahorita la prioridad es hacer bien las cosas. Quiero que la gente me reconozca que hice bien las cosas, que no los traicioné como muchos políticos los han traicionado, que la gente tenga mucha fe en que vamos a cambiar este estado. Ahorita mi prioridad es eso”.

También refrenda su confianza en Andrés Manuel López Obrador, con quien hizo campaña en Morelos para las elecciones de julio pasado. “Mira, con el cambio de presidente yo creo que va muy bien, creo que todos tenemos una esperanza con él”.Sobre lo local, sigue seguro de su “alineación” y no prevé cambios. “Estamos muy bien, estoy muy contento con todos los secretarios, con toda la gente que se ha traído, soy muy feliz con lo que hemos hecho”. No obstante, advierte:

“Hay mucho golpeteo en esto de la política, más fuerte que el futbol. Tienes que tener una convivencia y llevarte bien con los secretarios para que tengamos una buena comunicación con la gente, y en el futbol es lo mismo, si no hay una comunicación, una lealtad, pues esto se va a la basura. Me gusta tener ese liderazgo, llevarme bien con todos los secretarios, hacer un buen equipo para que nos vaya bien a todos, creo que eso es lo que necesitamos trabajar por los más necesitados y en equipo porque solo no puedes”.

Y como en el futbol, en la política también hay fauls y hasta más. “Aquí te tienes que cuidar porque te clavan el puñal por todos lados. Aquí hay que estar muy vivo, muy vivo, aquí te cometen muchas faltas por todos lados. Tengo una gran responsabilidad y sé que vienen cosas fuertes todavía, del golpeteo, de la lucha, del tema político, de que unos, que otros, pero aquí seguimos y con mi equipo de trabajo voy a seguir luchando”.

Foto Jorge Barrera

Afirma que tiene una gran oportunidad para que la gente confíe en una persona que no es político, que realmente se está dedicando a trabajar y a “tener un Morelos como era antes, hace 20, 15 años, cuando tenía mucho turismo”.

Arremete contra Graco

Y al referirse a su antecesor, Graco Ramírez, reitera que “no se va a quedar impune”. Afirma que hay muchas carpetas ya de investigación. “Esperemos sacarlas ya pronto, que el fiscal esté pendiente porque no se vale cómo dejaron el estado. La gente está molesta, la gente me pidió justicia cuando estaba en campaña y yo no le puedo fallar a la gente, yo no hago tratos”.

El gobernador advierte que incluso podría percibirse una relación entre el exgobernador y el bloqueo que sufre en el Congreso local por el tema presupuestal, pero su denuncia más abierta es por las traiciones de algunos legisladores.

“Hay algunos diputados que estuvieron conmigo en campaña y que ahora me están clavando el puñal, por eso te digo que, a final de cuentas, hay que tener cuidado en esta grilla, estos personajes. Debemos estar muy bien cuidados y tener cuidado con todo mundo, en la política no te puedes confiar porque en cualquier momento te pueden clavar el puñal”.

También reconoce que lo mismo que aliados tiene “muchísimos” enemigos. “Voy al frente, sé que en esto de la política te meten muchas zancadillas, pero te tienes que levantar, ¿no? Te tienes que levantar y seguir luchando y seguir en tu mismo objetivo”.

Rescatar a Morelos no es una tarea fácil, reconoce el gobernador, y aunque la apuesta del turismo es básica en su discurso, reconoce que se trabaja en otras áreas.

“Bajar los niveles de inseguridad que se viven en Morelos es una de las prioridades de campaña que hice, que la gente salga feliz, contenta a la calle y que tengamos seguridad. Porque nos la han dejado así durante mucho tiempo y entonces en eso también estamos trabajando, darle seguridad a los ciudadanos y después el turismo va a regresar.

No se vale que sea un estado muy bonito, que tiene un clima que muchos estados no lo tienen, y que la pasas muy bien, con toda la familia, ¿no? Hace tiempo salían a las discotecas y ahora no, ahora nada más pasan y se encierran. Entonces estamos trabajando muy fuerte para que nos vaya bien a todos”.

Y añade: “Se está trabajando en educación, en el deporte, se está trabajando con la gente de agricultura… Créeme que para muchos municipios el campo es algo prioritario también, hay muchos productos que puedes exportar, pero no tienen los fondos; tenemos que apoyar a la gente del campo para que les vaya bien y tengan un mayor sustento para todas sus familias”.