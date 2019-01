El presidente Andrés Manuel López Obrador creó una comisión en calidad de urgente para asegurar la distribución de gasolina en el país, y que permitan ganar tiempo para reparar ductos en caso de que huachicoleros los rompan.

Anunció que las encargadas de la adquisición de las pipas serán Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública; Graciela Márquez, titular de Economía, y Raquel Buenrostro, Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda.

​​”Ellas tres van a hacerse cargo de la adquisición de estas pipas, ya iniciaron el proceso de consulta con fabricantes nacionales y extranjeros pero pronto, muy pronto, vamos a tener este equipo que va a pertenecer a la Sedena”, dijo en su conferencia mañanera.

Señaló que el objetivo es comprar 500 pipas de 60 mil litros cada una o mil pipas de 30 mil litros para mover 200 mil barriles diarios adicionales.

“Lo estamos consiguiendo como un plan de emergencia para no tener problemas de abasto ante cualquier circunstancia, asegurar que no vamos a tener ningún problema de abasto, que aunque nos rompan un ducto, tengamos este equipo para abastecer combustible y nos dé tiempo suficiente para repararlo y eje no se interrumpa el abasto”, precisó.

El Presidente dijo que el capital para la adquisición de pipas se pagará con el ahorro que se ha logrado a partir del plan para combatir el robo de combustibles.

“Lo más importante es lo que no se han robado, de aquí va a salir para comprar las pipas, nos va a alcanzar y nos va a sobrar”, afirmó.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio