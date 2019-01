En caso de que el escritor llegue al timón de la editorial del estado mexicano, ya lo aguardan diversas negociaciones laborales

CIUDAD DE MÉXICO.- Todavía no asume el cargo de director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), debido a que se lo impide la Ley Federal de las Entidades Paraestatales por no ser mexicano de nacimiento, y el escritor Paco Ignacio Taibo II (1949) ya tiene diversas peticiones de los 299 trabajadores sindicalizados del sello paraestatal que debe atender de manera urgente.

Un aumento salarial de 20 por ciento, la recontratación de 45 trabajadores eventuales sindicalizados (33 de librerías y 12 de almacén), la reactivación de “un derecho laboral adquirido” —un préstamo sin intereses que, aunque no aparece en el contrato colectivo, tuvieron durante 20 años y les fue retirado en 2016— y el pago del bono sexenal son las principales exigencias que planteará el Sindicato Único de Trabajadores del FCE a la nueva administración.

Rosario Sánchez Benito, secretaria general de la organización sindical desde diciembre de 2015, afirma en entrevista con Excélsior que los trabajadores esperan “con ansia” que el novelista tome posesión para comenzar las negociaciones de su contrato colectivo, que en años anteriores han iniciado a finales de enero.

“El FCE ya está emplazado a huelga y la fecha límite es el 28 de febrero, por eso es urgente que empecemos este proceso. Claro que si para finales de enero Paco no ha ocupado el puesto, iniciaremos pláticas con el encargado del despacho, Octavio Díaz”, explica.

Detalla que lo más urgente es el regreso del personal eventual sindicalizado, “nuestro contrato da cobertura a cierto número de eventuales”, pues ocupan áreas sustantivas. “En las librerías hay pocos empleados, no se duplican las funciones, cada puesto está plenamente justificado. Su contrato se venció en diciembre pasado. Esperamos que Hacienda autorice la recontratación”, agrega.

Destaca que, aunque saben que “en términos administrativos está paralizada toda la estructura del Fondo”, los compañeros “están tranquilos”, porque confían en que Taibo II será más sensible a sus reclamos, debido a que es un activista social. “No hay dudas ni incertidumbre. Ni siquiera el tema de la fusión o incorporación de la cadena de librerías Educal al FCE generó preocupación. La base ya estaba informada de esto, pues es una idea que los directivos han manejado desde hace siete años en las juntas del Órgano de Gobierno. Era un plan a largo plazo que ahora se aceleró”, comenta.

Sánchez Benito, quien termina su gestión en diciembre próximo sin posibilidad de reelegirse, narra que conoció a Taibo II en la pasada edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México. “Me fui a presentar con él, pues ya había aceptado la invitación a dirigir el Fondo que le hizo el presidente López Obrador. Luego nos pasó a saludar cuando visitó la sede de la editorial en Picacho a principios de diciembre. Dijo que él llega desde abajo y sentimos confianza de que habrá diálogo. Tenemos altas expectativas”, admite.

La representante del sindicato que se creó hace 31 años, quien trabajaba en el área de librerías, forma parte de un comité ejecutivo de ocho personas, pero sólo la secretaria general tiene cartera libre, así que se dedica de tiempo completo a atender los asuntos de su gremio. “Estoy atenta a la llegada del nuevo director”.

ESCASO PERSONAL

El Centro Cultural Bella Época, ubicado en la colonia Condesa, que alberga la Librería Rosario Castellanos del FCE, el Cine Lido y una cafetería que está concesionada, es un ejemplo de cómo algunas de las instalaciones del sello paraestatal octogenario están laborando con escaso personal, debido a que el contrato de diversos empleados se venció en diciembre pasado.

En un recorrido hecho ayer por Excélsior, se pudo constatar que hacia el mediodía las oficinas de este conjunto lucían vacías, las computadoras apagadas y las cajas de libros apiladas y sin abrir. Sólo los empleados de limpieza, de mantenimiento y unos pocos en cajas y atención al público deambulaban tranquilos por los pasillos del Bella Época.

Trabajadores explicaron que a estas oficinas llegó a trabajar en noviembre el equipo de transición de Paco Ignacio Taibo II y que, incluso, el autor de novelas policiacas visitó el espacio algunas ocasiones. “Pero ahora sólo vienen eventualmente. Y lo que va del año ha estado así, sin personal”, detalló una mujer de limpieza que solicitó el anonimato.

El Bella Época está abriendo sus puertas a las diez de la mañana, y no a las nueve como es su horario normal. “Sí me extrañó ver tan vacío y no tienen nada programado”, dijo Carmen Montaño, una universitaria y asidua visitante a la cafetería.

El personal espera que el nuevo director (Taibo II) y su equipo lleguen pronto para que se active la programación de exposiciones y presentaciones de libros en este foro.

Sin embargo, tendrán que esperar a que la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales que permitiría a Taibo II asumir la dirección del FCE, aprobada en el Senado el pasado 11 de diciembre, con 66 votos a favor y 44 en contra, sea debatida y aprobada en la Cámara de Diputados, cuya segunda sesión ordinaria arrancará en febrero.

