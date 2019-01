Benny, Diego, Sasha, Alix, Mariana y Erik afirman que están abiertos para más conciertos

A más de un año de haber iniciado una gira internacional por los festejos de los 35 años de la creación de Timbiriche, Benny, Sasha, Diego, Alix, Mariana y Erik aseguraron que compartir más de 80 fechas en México, Estados Unidos, Centro y Suramérica enriqueció la amistad y el cariño que existe entre ellos y que a pesar de ya tener el 2 de marzo como la fecha de su último concierto programada, están dispuestos a verse nuevamente en un futuro para entonar los temas más emblemáticos de la banda.

En conferencia de prensa, los integrantes aseguraron que el haber compartido tantos momentos juntos acrecentó el cariño que se tienen y que con la madurez de cada uno los momentos se convirtieron en únicos e irrepetibles, “Si me hubieran dicho esto de reunirnos hace tres o cuatro años antes les hubiera dicho que no, pero ahora estoy convencido que fueron los meses más provechosos de mi vida”, expresó Beny Ibarra.

Por su parte, Mariana sólo expresó que la vida de nueva cuenta los llevó a compartir el escenario y que es algo que les sirvió a todos de una manera distinta, “a mí me dio la oportunidad de valorar la vida nuevamente, de saber quiénes son las personas con las que cuento y bueno, es estupendo volver a cantar con todos mis amigos de la infancia”, señaló.

Respecto a si se prepara un material especial de despedida o un concierto masivo que culmine con sus presentaciones, Sasha aclaró que lo ven complicado, ya que hace tiempo hicieron un documental que los acompañó en parte de su gira y que el concierto masivo ya ocurrió en esta gira de despedida, “nos tocó presentarnos en el Zócalo capitalino, llegaron más de 120 mil personas al lugar y fue formidable, ahí cantamos los temas que el público ya conoce muy bien y nos divertimos bastante, para nosotros ese fue el masivo más importante de esta gira y no creo que exista otro igual”, señaló.

Por su parte, Diego expresó que la vida continuará para todos ellos de manera normal, pues algunos retomarán las actividades que realizaban antes de empezar su gira, mientras que otros preparan nuevo material para continuar con la música, “Mariana tiene nuevos proyectos en el teatro que es su vida, continuará produciendo obras, Erik prepara nuevo disco y los demás seguiremos con nuestras vidas tal y como las dejamos, no hay sorpresas, sólo continuidad”, señaló.

Por su parte Alix, reveló que el libro que prepara sobre los integrantes y su permanencia en el grupo saldrá a la luz próximamente y que esta gira sirvió para recopilar mayor información y recordar otras cosas que les sucedieron durante su niñez y que por el paso del tiempo ya estaban fuera de sus mentes. “Este libro hablará de muchas cosas, ya platiqué con todos y están de acuerdo con lo que se publicará, así que sí, habrá sorpresas pero tendrán que descubrirlas cuando compren el libro”, expresó.

Cuestionados desde el principio de la conferencia si habría una reunión con Paulina Rubio y Thalía, los timbiriches ya no pudieron evadir dar una respuesta concreta y fue Sasha quien aclaró este punto, “sí, la invitación sigue abierta, estuvimos hace unos meses en el Madison Square Garden para dar un concierto, y a pesar de que Thalía vive en esa ciudad, no se pudo concretar su participación porque sus compromisos no lo permitieron y con respecto a Paulina, la invitación sigue abierta, quién sabe, a lo mejor nos pega una sorpresa a todos”, señaló.

El tour Juntos de Timbiriche contó con 80 fechas entre México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica y ofrecieron 23 conciertos en el Auditorio Nacional, por lo que más de un millón de personas logró disfrutar de sus conciertos por la celebración de su 35 aniversario, por lo que las últimas fechas programadas son Guadalajara 9 de febrero, Ciudad de México 16 y 17 de febrero; Monterrey 23 de febrero, Puebla 28 de febrero y el último el 2 de marzo en Mérida, Yucatán.

