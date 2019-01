Con el reclamo de la oposición en contra del “silencio” de México en política exterior, el Senado de la República abrió este miércoles el periodo extraordinario para ratificar a los altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

“Aun en temas, que pueden resolverse por mayoría simple o absoluta, como es el caso de la ratificación de los altos funcionarios de Relaciones Exteriores es mejor alcanzar amplios acuerdos. Una decisión tomada por mayoría es completamente legítima, cierto, pero una decisión tomada por todas y todos tiene además la fuerza política del consenso”, dijo Martí Batres, presidente del Senado, al inicio de la sesión.

Como primer asunto, el Pleno discutió y aprobó por unanimidad la ratificación de cuatro altos funcionarios de la Cancillería, quienes rindieron protesta este mismo miércoles.

Jesús Seade Kuri, quien fue representante del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en la negociación del nuevo acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá, fue ratificado como subsecretario para América del Norte.

“Además, la trayectoria internacional del doctor Seade es notoria. Todos sabemos que él ha sido funcionario del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, vicerrector de la Universidad de Lingnan, de Hong Kong. En fin, ha sido un brillante economista que ha llevado la presencia y diría yo la sapiencia de México a los más distintos y en las regiones más apartadas del planeta”, dijo.

También fueron ratificados el diplomático Julián Ventura como subsecretario de Relaciones Exteriores; Maximiliano Reyes Zúñiga como subsecretario para América Latina y el Caribe; y Martha Teresa Delgado Peralta como subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos.

Aunque la oposición avaló los nombramientos hechos por el presidente López Obrador reclamó desde tribuna por el “silencio” de la nueva política exterior de México sobre la situación política y social en otros países, como Venezuela y Nicaragua.

“México no puede ser indiferente ante los atropellos y dignidad y los derechos de las personas, por ello principios como el de la no intervención no deben convertirse en una cartilla para ignorar a aquellos que sufren, llámese Venezuela ¿debemos respetar la autodeterminación de los pueblos? ¡Sí!, pero no tolerar ni ser indiferentes ante quienes sufren un contexto de violencia parmente”, dijo Samuel García, senador del Movimiento Ciudadano.

“Otros de los grandes temas en donde debemos de poner atención sin duda es el de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos de los cuales en el PAN estamos convencidos que su defensa y promoción no debe de circunscribirse a lo que sucede sólo en su territorio, sino también más allá de las fronteras, así como los principios democráticos en el mundo, y evidentemente hacemos referencia con lo que sucede con nuestros hermanos en Venezuela y Nicaragua”, señaló la panista Alejandra Noemí Reynoso.

La sesión inició a las 13:28 horas de este miércoles con 23 escaños vacíos y con un minuto de silencio por el senador panista Rafael Moreno Valle, su esposa la gobernadora Martha Érika Alonso y la senadora morenista Angélica García, quienes fallecieron a finales del pasado mes de diciembre.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior