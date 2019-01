La Procuraduría General de la República (PGR) debe investigar si Joaquín Guzmán sobornó al expresidente Enrique Peña Nieto, dijo José Refugio Rodríguez, abogado de El Chapo.

El abogado dijo que su cliente no le dijo sobre los sobornos que supuestamente entregó al priista.

“Durante mucho tiempo yo estuve platicando con Joaquín; platicaba muy a menudo y jamás me hizo un comentario sobre ese tema. Desconozco por completo que haya pasado eso que relatan. No puedo opinar si es cierto o no. Considero que lo que debe hacer la PGR es investigar esos hechos”, dijo en entrevista con Carlos Loret para Despierta.

Ayer, durante el juicio contra el capo sinaloense en Estados Unidos, un testigo colombiano declaró que El Chapo sobornó a Peña Nieto, con al menos 100 millones de dólares.

Jeffrey Lichtman, abogado de El Chapo, preguntó al testigo colombiano, Alex Cifuentes, que si el capo había dado un soborno de 100 millones de dólares, a lo que Cifuentes, exmano derecha del capo, contestó con un “sí”.

En respuesta, el exjefe de la Oficina de la Presidencia en el sexenio anterior, Francisco Guzmán, negó que Peña Nieto haya sido sobornado por El Chapo. “Son falsas, difamatorias y absurdas las declaraciones”, ya que “el gobierno de @EPN fue el que localizó, detuvo y extraditó a Joaquín Guzmán”, publicó en Twitter.

“El gobierno mexicano puede interrogar a este testigo también e investigar para comprobar si miente”, sugirió el abogado del capo en México.

Dijo que están peleando que el nuevo gobierno revise la entrega de Guzmán Loera a autoridades de Estados Unidos.

“Estamos viendo con el nuevo gobierno. Buscando una revisión en la entrega. La atención y el trato han sido mejorables. Hay una gran diferencia en cómo nos trataba el anterior gobierno a cómo nos tratan ahora. Nos han dado más apertura, nos han escuchado mejor”, aseguró.

Esta nota originalmente se publicó en Milenio