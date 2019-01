Por abuso de autoridad fue denunciada públicamente la síndica municipal de San Pedro y San Pablo Teposcolula, Oliva Palma Cruz.

La señora Aracely Josefina Díaz Martínez señaló a Palma Cruz de despojarla de una caseta que se encontraba en el parque municipal, dedicada a expender tortas y café desde hace aproximadamente 10 años.

Díaz Martínez contó que por cuestiones de salud desde el mes de noviembre dejó de frecuentar la caseta, y al negarle la autorización para contratar a una persona que pudiera atender su negocio, decidió cerrarla de manera temporal.

Sin embargo, argumentando falta de uso y sin una notificación para la propietaria, la síndica Oliva Palma ordenó el retiro de la caseta junto con lo que había en su interior, un frigobar, cafetera, sandwichera, horno de microondas y alrededor de dos mil pesos en efectivo.

“Me habló mi sobrina que ya los de la autoridad estaban levantando mi caseta, y a mí nunca me dieron un aviso, un citatorio para comunicarme que la iban a levantar porque yo no la abro, nunca me dieron algún comunicado; estoy molesta por la acción que ellos tomaron, sin avisarme, levantarla: se llevaron todo lo que la había en la caseta”, explicó.

Aracely Díaz dijo desconocer el contenido del reglamento municipal donde presuntamente se estipulan este tipo decisiones, como las autoridades pretendieron hacerle saber a su familiar, quien fue testigo de los hechos.

La mujer aseguró que por este tipo de actos negligentes interpondrá una denuncia en el Ministerio Público de Teposcolula y ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca contra la o los responsables de este hecho, y por la manera en que fue despojado parte de su patrimonio, sin consentimiento y sin previo aviso.