CdMx.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que también hay huachicoleo (robo) de petróleo crudo en las plataformas de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Hay huachicoleo también en plataformas de petróleo crudo, es un abanico de corrupción. Al grado que hay huachicoleo, si se le puede llamar así, en la compra de medicinas”, declaró.

En conferencia de prensa, el mandatario anunció que para atacar el desabasto de combustible por la estrategia contra el robo de combustible se comprarán 500 pipas para trasladar en total 200 mil litros diarios de gasolinas, que significa toda el consumo de combustible en el Valle de México.

Aclaró que no hay riesgo de quedarnos sin combustible.

“Es una situación transitoria, están jugando a las vencidas estos traviesos. Pero vamos a demostrar que puede más el pueblo digno de México”, afirmó.

El presidente dijo que llevará tiempo pero no mucho porque tiene el apoyo de la gente.

“No es tan imposible poner orden en el caos”, aseveró.

AMLO descarta ir a Foro Económico de Davos

Andrés Manuel López Obrador dijo que no acudirá al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, debido a que debe continuar con el plan de combate contra el robo de combustible.

“Son los funcionarios de Hacienda los que van a decidir. Yo no puedo salir ahora no solo por esto, sino porque tengo que echar a andar todo el gobierno. En todos estos meses de inicio no me puedo despegar del trabajo aquí en la ciudad ni en el país”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa mañanera.

La Secretaría de Hacienda decidirá qué funcionarios acudirán al evento que inicia el 22 de enero.

​

