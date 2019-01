El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los legisladores de MORENA, del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Encuentro Social (PES), generar consensos con el resto de las fuerzas políticas del país para sacar adelante las prioridades legislativas en el combate a la corrupción y delincuencia.

Al reunirse con senadores y diputados en Palacio Nacional, en la víspera del arranque del periodo extraordinario de sesiones, el presidente reiteró la urgencia de convertir en delito grave el robo de combustibles, los delitos electorales y la corrupción, detalló el senador Ricardo Monreal Ávila al término de la reunión con el presidente.

“De manera notable el presidente se refirió a esta lucha que no tiene cuartel y que no tendrá ninguna tregua, sobre el huachicoleo o el robo de combustible (…) insistió en que no va a ceder, no hay tregua hasta concluir con la erradicación en la corrupción (…) y en un ambiente ponderado planteó que las cámaras intentaran construir consensos, que no actuarán descalificando, segregando o excluyendo a la oposición”, detalló en entrevista.

“Consensos y acuerdos para lograr aprobar las reformas constitucionales en materia de Guardia Nacional y consensos y acuerdos para nombrar la mayoría calificada en el nombramiento de fiscal general de la república”, puntualizó Monreal Ávila al destacar que López Obrador se comprometió a respetar la autonomía del Senado en la decisión de elegir a quien deba desempeñar el cargo.

Agregó que pretenden este miércoles obtener la lista de los aspirantes a fiscal y de ser posible, remitirla al presidente para que a su vez en los 10 días posteriores el Ejecutivo federal remita al Senado la terna que está obligado a proponer.

De acuerdo con Monreal Ávila, durante el período extraordinario los temas fundamentales a abordar son: la aprobación de la reforma de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la Nación, volver delitos graves el robo de combustibles, los electorales y la corrupción, así como el nombramiento y ratificación de algunos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Por su parte, el diputado Mario Delgado informó que en el tema de la Guardia Nacional, el presidente aclaró que “no hay ninguna instrucción para los legisladores”.

“No hay instrucción ninguna, el presidente es respetuoso del Poder Legislativo y nos pidió votar en conciencia”, expuso Delgado al decirse optimista de que pueda alcanzarse la mayoría calificada para reglamentar la Guardia Nacional.

Al tiempo que rechazó que sea una simulación el que se diga que la Guardia Nacional tendrá un mando civil, pero en los hechos los militares tendrán en su responsabilidad el ámbito operativo.

“Hay mando civil y no hay ninguna invasión a las competencias de los estados y municipios, queda muy claro que la Guardia Nacional no viene a sustituir las policías estatales ni municipales, lo que queremos es que haya una coordinación para ser más eficaces a la ciudadanía”, sostuvo el legislador.

En el tema del huachicoleo, reiteró que es una prioridad convertirlo en delito grave durante este período extraordinario.

Esta nota originalmente se publicó en Excélsior