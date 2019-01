Expolicía “huachicolero” gana un millón de pesos mensuales

El expolicía comenta que trabajó para dos cuerpos de policía y renunció. Se justifica añadiendo que cuando eres servidor publico llegas a tener roce de familiaridad con ellos.

“En primer lugar les pedí ayuda y empleo. Y te lo dan. ‘¿Qué tiempo llevas sin trabajo? No, pues llevo como un mes’, les dije. Me regalaron cerca de 15,000 pesos. Fue como, ‘toma, aliviánate’. Me dieron la facilidad de una camioneta. Y me dijeron, ‘¿sabes qué? Vas a trabajar con nosotros. Vas a halconear y te vas a llevar tu lana”, expresó.

Agrega en la entrevista que así estuvo ocho meses, ya que en el medio delincuencial vas ganando confianza y grados, hasta que llegas a ser líder o persona de confianza.