El CES se ha convertido en un híbrido de feria de automóviles y de curiosidades, si bien los ordenadores aún siguen teniendo su lugar

Montar y desmontar la feria de electrónica más importante del mundo supone 18 días de trabajo. Los primeros camiones cargados con materiales llegan al recinto ferial de Las Vegas poco después de la Navidad. Hasta el mismo día de la inauguración, en la segunda semana de enero, el complejo es un caos de plásticos, tablones de madera y andamios, pero durante los siguientes cuatro días la capital del juego puede presumir de ser la ciudad donde se ensaya el futuro, el lugar que nos muestra cómo viviremos en unos años.

La cita se conoce como Consumer Electronics Show (CES) y atrae a 180.000 personas de todos los rincones del mundo y más de 3.500 empresas. Marca la agenda de todo el año, a menudo mostrando tecnologías que no llegarán hasta varios meses después a los hogares. Pero hay algo que las cifras no cuentan y es que en las últimas ediciones esta feria está viviendo una pequeña crisis de identidad. Donde antes había ordenadores e impresoras, ahora hay coches, patinetes eléctricos y altavoces inteligentes. Se parece cada vez más más a un híbrido entre un salón del automóvil y la sección de electrodomésticos de unos grandes almacenes del año 2025, un espacio donde las pantallas de televisión son cada vez más grandes y delgadas y las neveras, hornos y cafeteras han aprendido a hablar.

Recorrer los distintos pabellones es asomarse a un futuro, por ejemplo, en el que los coches no necesitarán conductor y que no está tan lejos como parece. “Desde el punto de vista de la tecnología quedan muy pocos obstáculos por resolver. Podríamos ver los primeros coches autónomos circulando con normalidad en dos años”, asegura Jack Weast, ingeniero jefe de Mobileye, una empresa israelí centrada en sistemas de visión y asistencia a la conducción que cuenta ya con la tecnología necesaria para transformar cualquier vehículo en un coche autónomo de los que se conoce como “nivel 4”, capaz de moverse sin ayuda humana por la mayoría de caminos y carreteras.

Intel presentó su microchip más micro: el Lakeside de 7 nanómetros

¿Qué haremos entonces durante el trayecto al trabajo? Disfrutar. Intel ha empezado a imaginar ya ese futuro llenando el interior del coche de pantallas en las que podremos ver una película o leer un cómic, por ejemplo. En Las Vegas, esa es una apuesta segura.

La promesa de la automatización es la constante de la feria de este año, sobre todo en el hogar. El auge de los asistentes virtuales como Alexa, Siri o el Asistente de Google está poco a poco transformando los electrodomésticos. En el CES los hornos, las neveras y las lámparas están permanentemente conectadas a la red y pueden controlarse desde el móvil o con la voz.

El concepto no es nuevo pero parece haber adquirido por fin la inercia que permite a los productos saltar de las ferias de tecnología y los laboratorios a las estanterías de los comercios. La CTA (la asociación de empresas de electrónica de consumo), espera que este año las ventas de objetos inteligentes se disparen un 40% comparadas con las de 2018. Y aunque ha perdido relevancia en los últimos años, el televisor continúa en el centro de esta estrategia, y uno de los pilares del CES. Aquí es donde se presentan tradicionalmente los últimos avances en imagen, incluso si estos aún parecen quedar algo lejos del común de los mortales.

Harley-Davidson presentó la LiveWire, su primera moto eléctrica

Samsung aprovechó la ocasión para presentar una tecnología llamada MicroLED, que permite un mayor contrate en la imagen, que el panel no se estropee tanto con el uso y que es modular, esto es, que puedes hacerte una pantalla tan grande como quieras sumando distintas piezas.

Si esto te parece marciano, ten en cuenta que los televisores avanzan a una velocidad pasmosa pese a servir para lo mismo de siempre. La resolución 8K, heredera de las 4K, ya está lista para llegar a los hogares, incluso si ni tan siquiera Netflix tiene contenido con esa calidad.

Samsung también ha mostrado un frigorífico parlante que tiene una pantalla para ver lo que hay dentro sin tener que abrirlo. Obedece a órdenes a viva vo, así que puedes pedirle que te sugiera recetas o que te recuerde comprar leche. También te avisa de que te has dejado la puerta abierta, aunque todavía no la cierra por su cuenta.

Por mundano que parezca que tu frigorífico sea ‘inteligente’, la tecnología para el hogar ha sido un gran foco del CES. Así, por ejemplo, la compañía de timbres llamada Ring, propiedad deAmazon, quiere que cambies la mirilla de la puerta de tu casa por una cámara que identifica y registra quién toca a tu puerta, sea un repartidor, un vecino molesto o el invitado que llega tarde.

Si este es el caso, quizá puedas a invitarle a una cerveza artesanal elaborada por HomeBrew, una máquina cervecera de LG que funciona con cápsulas, como una Nespresso. No es instantánea, así que has de ser previsor: el proceso de fermentación tarda dos semanas. Más rápida es LiveWire, la primera moto eléctrica de la legendaria compañía Harley-Davidson. Cambia la gasolina por baterías y tecnología de Panasonic. Aunque ya no ruge en la carretera como antaño, tiene una decente autonomía de 177 kilómetros y acelera de 0 a 100 km/h en 3,5 segundos. Darse el capricho cuesta más de 25.000 euros.

Queda claro que la tecnología puntera ya no se encuentra en ordenadores, que han perdido mucho mercado y avanzan más poco a poco. Intel ha tardado años en conseguir un salto importante en sus microchips, pero ahí están. Presentaron en el CESsu nueva familia de procesadores Lakefield, los más pequeños que han hecho nunca: de 7 nanómetros. Consumen lo mínimo y tienen potencia suficiente para que hasta el equipo más humilde tenga potencia para jugar unas partidas al Fortnite.

Otras compañías clásicas del mundo del ordenador han mostrado también sus avances: Nvidia tiene nuevas tarjetas para procesar gráficos, HP ha lanzado un potente, pero minúsculo, portátil para ‘gaming’… pero lo cierto es que la mayor feria de electrónica de consumo del mundo se ha transformado en un híbrido de salón del automóvil y de expositor de productos extraños para un futuro que está por definir.

Esta nota originalmente se publicó en El Mundo