Un helicóptero y un avión que Petróleos Mexicanos (Pemex) compró para labores de seguridad de sus instalaciones estratégicas fueron usados como taxis aéreos por órdenes del que era entonces director general de la empresa productiva del Estado Emilio Lozoya, de acuerdo con el reporte que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La revisión se hizo al Convenio General de Colaboración Pemex Sedena 2013 – 2018, en el que la secretaría, bajo el contexto de Seguridad Nacional, proporcionó a Pemex y a su Empresas Productivas Subsidiarias los servicios de seguridad física y patrullaje a sus instalaciones estratégicas y a su red de ductos.

Así es que se desarrolló el proyecto de inversión núm. 1318T4I0017 Fortalecimiento de las Capacidades Operativas de Pemex, con la adquisición de 41 vehículos terrestres, nueve aeronaves y la instalación de un Centro de Mando y Control para implementar acciones de patrullaje e inspección de la infraestructura e instalaciones estratégicas de Pemex, con equipo terrestre y aéreo; intercepción e interrupción rápida y efectiva de las acciones del crimen organizado, movilización y desplazamiento rápido de personal por vía aérea y terrestre, y conocimiento integral por parte de las autoridades de Pemex y Sedena.

De las nueve aeronaves, Sedena pudo presentar documentos que garantizan su uso en actividades de seguridad, sin embargo, del helicóptero Eurocopter EC-145 y del avión Cessna Sovereign no se tuvieron bitácoras de vuelo y de sus gastos Pemex no generó documentación que acredite que las aeronaves fueron utilizadas para brindar movilidad táctica y estratégica a funcionarios de alto nivel para toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional.

Del Eurocopter EC-145 la Sedena informó que todos sus vuelos se solicitaron telefónicamente por la Dirección General de Pemex y no hay bitácoras oficiales sobre el destino al que se trasladó al Director General y pasajeros. El costo total por uso y operación del helicóptero fue de 9.8 millones de pesos por 727 traslados, lo que implica un costo promedio por traslado de 13.5 mil pesos.

La Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex notificó que no tiene información y motivo de los vuelos y nombre de los pasajeros; Sedena determinó por su lado que la nave hizo 193 horas de vuelo (11,580 minutos) en 727 traslados en 2015, dos traslados por día (727 traslados entre 365 días), con una duración promedio de 16 minutos cada uno.

Del origen y destino de los traslados realizados con el helicóptero destacan 94 viajes con origen o destino a la “Torre Arcos”, en Bosques de las Lomas; 54 viajes a la Torre GAN, en la exclusiva colonia Polanco de la Ciudad de México.

Más 137 traslados, con origen y destino, a la Torre IUSA, Atizapán, Valle de Bravo, Cuernavaca, Hotel Hilton, Hotel ONE, Hospital ABC, Hospital Ángeles, Teotihuacán, y otros 442 traslados a lugares donde se ubican instalaciones industriales importantes de Pemex.

Del avión Cessna Sovereign la misma historia, sin bitácoras, los viajes son traslados del Director General y pasajeros, sin especificar acompañantes, lo que significó un costo de operación del avión por 53.4 millones de pesos entre 185 traslados realizados (162 nacionales y 23 a Estados Unidos de América), se determinó que el costo promedio por traslado fue de 288.7 miles de pesos.

Del origen y destino de los traslados nacionales realizados con el avión, destacan los 16 traslados nacionales a Cancún, Zihuatanejo, Acapulco y Huatulco. Más los viajes a New Jersey, Houston, Los Angeles, San Antonio, Westhampton, New York, Esthampton, Teterboro, New York, Westchester, Maine.

También se realizaron 146 traslados a lugares donde se ubican instalaciones industriales de Pemex.

La ASF recomendó a Pemex que implemente mecanismos de control y supervisión en los que se especifiquen las actividades que se consideran como movilidad táctica y estratégica de funcionarios de alto nivel , y que se investigue e inicie un procedimiento administrativo contra los servidores públicos involucrados.

